Florian Hahn LIVE: Was sagt der neue Coach von Landesligist Forstinning zu den 1860-Gerüchten?

Von: Noah Hölch

Florian Hahn verlässt den FC Wacker München und wird neuer Coach von Landesligist VfB Forstinning. © Bamminger (li.) / FuPa (re.)

Florian Hahn wird Trainer von Landesligist VfB Forstinning. Damit ist seine Zukunft geklärt. Zuletzt gab es Gerüchte über ein Engagement bei 1860.

München/ Forstinning - Erfolgscoach Florian Hahn verlässt nach zwei Jahren den FC Wacker München. Diese Nachricht stach vor wenigen Tagen auf der Facebook-Seite des Bezirksliga-Neulings heraus.

Zuletzt konnte der scheidende Coach noch die Kreisliga-Meisterschaft und den Bezirksliga-Aufstieg mit Wacker feiern. Nun der plötzliche Abschied, knappe zwei Wochen vor Trainingsauftakt. Für Hahn habe sich „relativ überraschend eine sportlich neue Herausforderung geboten, die auch in seinem privaten Leben eine lang gewünschte Änderung mit sich bringt“, heißt es im offiziellen Statement des Vereins.

Hahn verlässt Wacker: „Zeitpunkt äußerst unglücklich“ - dennoch gehen beide Seiten im Guten auseinander

In der Meldung wurde zwar betont, dass beide Seiten im Guten auseinander gehen, der Zeitpunkt des Abschieds sei dennoch als „äußerst unglücklich“ betitelt. Denn dem FC bleibt nun nicht mehr viel Zeit, einen Trainer für die neue Spielzeit zu finden. Wer die Nachfolge von Hahn antreten wird, ist noch ungewiss.

Florian Hahn bietet sich „höherklassige Chance“ beim VfB Forstinning

Welche „(höherklassige) Chance“ sich Florian Hahn geboten hat, steht hingegen fest. Der 43-Jährige sitzt kommende Saison auf der Trainerbank des Landesligisten VfB Forstinning und beerbt damit Ivica Coric. Der VfB sicherte sich den Klassenerhalt in der Landesliga auf letztem Drücker noch im Elfmeterschießen der Relegation.

Mit Hahn forciert der VfB sicherlich eine ruhigere Saison in der Landesliga an. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Schließlich coachte der Ex-Bayernliga-Stürmer bis dato nie höher als in der Kreisliga. Beim FC Ismaning war er allerdings schon drei Jahre als sportlicher Leiter in der Bayernliga tätig. Außerdem hatte er dasselbe Amt beim damaligen Drittligisten Wacker Burghausen inne und war dort auch Geschäftsführer. Beim österreichischen Bundesligisten SV Grödig war Hahn zudem im Bereich Marketing und Sponsoring aktiv.

Florian Hahn wurde als neuer Sportdirektor vom TSV 1860 gehandelt

Zwischenzeitlich kam sogar das Gerücht auf, Hahn werde in die Fußstapfen von Günther Gorenzel als Sportdirektor beim TSV 1860 München treten. Dieses Gerücht zerschlug sich nun, Hahn bleibt dem Traineramt zunächst treu.

Florian Hahn im Live-Interview: Wie bewertet er seinen Abschied von Wacker und die Aufgabe beim VfB?

Wie bewertet Florian Hahn seinen Abschied von Wacker München? Wie schätzt er das Abschneiden seines neuen Clubs in der Landesliga ein? Und wie nah stand er wirklich vor einem Engagement bei 1860?

Das und vieles mehr erfahren wir am Mittwoch, dem 21. Juni, um 11.00 Uhr auf unsere Facebook- und YouTube-Seite. (Noah Hölch)