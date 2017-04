Weber freut sich auf "geile Aufgaben": Heute Augsburg

VfR Garching – Es herrscht wieder Ruhe beim VfR Garching. Durch das gewonnene Nachholspiel gegen Schlusslicht Hof hält der Regionalliga-Neuling den Abstand zur Abstiegsregion. Für den ersten Klassenerhalt der Vereinsgeschichte in Deutschlands vierthöchster Klasse fehlt wohl nur noch ein Sieg.

Den gleich beim ersten von acht ausstehenden Partien zu holen, wird aber schwierig. Garching muss gegen den FC Augsburg II (Samstag, 13 Uhr) ran. Damit wartet nun ein Topteam, bevor der VfR am Gründonnerstag vor über 1000 Zuschauer beim SV Schalding-Heining spielen wird. Trainer Daniel Weber spricht angesichts von 36 Punkten entspannt von „den richtig geilen Aufgaben“ der englischen Osterwochen. Am Ostermontag wartet mit Schweinfurt der nächste Traditionsverein. Binnen neun Tagen hat der VfR drei kernige Aufgaben zu meistern.

Weber kündigt an, im Team zu rotieren und auf die Kräfte zu achten. Zudem hat er Sperren im Blick: Dennis und Mike Niebauer müssten mit je vier gelben Karten bei der nächsten Verwarnung aussetzen. Und auch Daniel Maus, Georg Ball und Markus Baki sahen schon dreimal Gelb.

Gegen Augsburg fehlt Innenverteidiger Silas Göpfert wegen der fünften gelben Karte. Für Torwart Daniel Maus ist nun eine Vertretung gesichert. Mit dem Finnen Juhana Mäkelä (18), der gegen Hof erstmals auf der Bank saß. Der Torwart war in der Jugend beim TSV 1860. Zuletzt fungierte er als Trainingstorwart beim TSV 1860 München II. Mäkelä wird in der zweiten Mannschaft und der A-Jugend des VfR Spielpraxis sammeln. Trainer Weber hätte auch keine Bedenken, Mäkelä in der Regionalliga zu bringen. Der im Winter verpflichtete Torwart Thomas Zieger kämpft seit Wochen mit Rückenproblemen und steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.

Gegen Augsburgs Reserve, die von Ex-Nationalspieler Christian Wörns trainiert wird, gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten. Efkan Bekiroglu (20 Spiele, sieben Tore) und Albion Vrenezi (26 Spiele, neun Tore) waren einst die Shootingstars des FC Unterföhring. Das Duo ist Teil der extrem quirligen Offensive der Augsburger, vor der Weber großen Respekt hat. Das Urteil des Garchinger Trainers tut jedem Bayern-Fan weh: „Der FC Augsburg hat neben dem TSV 1860 die talentierteste Mannschaft in der Regionalliga.“

Voraussichtliche Aufstellung: Maus – Kelmendi, Mayer, Müller, Suck – Ball, F. de Prato – Staudigl, D. Niebauer, M. Niebauer – Eisgruber.

Quelle: fussball-vorort.de