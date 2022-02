Yasin Yilmaz über seine Ziele mit dem FC Ismaning: „Mein Fokus geht nur nach oben“

Ex-Türkgücü-Kapitän Yasin Yilmaz zieht jetzt beim FC Ismaning im Mittelfeld die Fäden. © Imago Images / Markus Fischer

Yasin Yilmaz spielt wieder in Oberbayern und greift nach der Winterpause beim FC Ismaning an. Im Interview spricht er über seine Ziele, seine Zukunft und Türkgücü München.

München - Dem FC Ismaning ist in der Winterpause ein echter Coup gelungen. Ex-Profi Yasin Yilmaz kommt von Türkspor Augsburg zurück nach Oberbayern. Der 32-Jährige soll die junge Mannschaft von Mijo Stijpic in der Bayernliga zu weiteren Erfolgen führen. Im Interview spricht der ehemalige Kapitän für Türkgücü München über seine Ziele und Zukunft als Spieler, seine Trainerambitionen, seine letzte Station in Augsburg und die Insolvenz seines ehemaligen Klubs in der 3. Liga.

Wie konnten dich Trainer Mijo Stijpic und der Klub vom Wechsel von Augsburg nach Ismaning überzeugen?

Mit Mijo hatte ich schon vor meinem Wechsel zu Türkspor Augsburg Kontakt. Die Verantwortlichen dort waren damals schneller und ich habe dort zugesagt. Zuletzt haben wir im September beim Ligaspiel miteinander geredet. Im Winter wurde es dann konkreter und ich wollte wieder zurück in den Münchner Umkreis. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass wir die gleiche Auffassung vom Fußball haben. Deshalb war schnell klar, dass ich nach Ismaning möchte.

Vor der Winterpause warst du verletzt. Wie geht es dir inzwischen, bist du schon wieder bei 100 Prozent?

Ende August gegen Garching habe ich mir leider das Innenband gerissen und musste pausieren. Mir geht es soweit ganz gut. Ich bin seit Dezember im Aufbautraining. Ich muss schauen, wie das Knie auf den Kunstrasen und die fußballspezifischen Bewegungen reagiert. Ich bin guter Dinge. Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut und ich hoffe, dass ich bis Ende Februar bei 100 Prozent bin.

Ihr steht in der Winterpause im Mittelfeld der Tabelle. Acht Punkte sind es nach oben und unten. Welche Ziele hast du mit dem Klub in den restlichen 16 Spielen?

Ich möchte erstmal zu 100 Prozent fit werden, damit ich der Mannschaft helfen kann. Wir haben super Charaktere. Ich wurde sehr gut aufgenommen und habe mich sofort wohlgefühlt. Es hilft natürlich, dass ich einige Spieler schon kenne. Die Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern und der Zusammenhalt in der Mannschaft bringen uns hoffentlich nach vorne. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich immer im oberen Tabellendrittel mitgemischt. Daher geht mein Fokus nur nach oben. Ich wünsche mir, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und am Ende der Saison im oberen Drittel sind.

Du warst eineinhalb Jahre in Augsburg. Wie hast du die Zeit bei Türksspor erlebt, auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie?

Ich hoffe, dass es endlich in die Normalität übergeht. Die Corona-Pandemie macht uns allen zu schaffen. Es ist leider schwierig zu planen, weil man nie genau weiß, welche Pläne die Politik hat und wie die Amateurfußballer dadurch eingeschränkt werden.

In Augsburg hattet ihr eine namhafte Truppe zusammen. Warum steht die Mannschaft in der Winterpause nur vier Punkte vor dem Abstiegsplätzen?

Wir hatten wirklich eine Top-Mannschaft und haben auch sehr gut angefangen. Zwischen dem Ligastart am 24. Juli bis Mitte September hatten wir nur englische Wochen. Das zerrt natürlich an den Kräften, wir hatten viele Verletzungen und konnten deshalb nicht das ganze Potenzial abrufen. Dann ist es natürlich schwer, aus dem Negativlauf wieder herauszukommen. Ich denke, die Mannschaft ist immer noch stark besetzt und wird ganz schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen.

Bei Türkspor warst du spielender Co-Trainer. Greifst du Mijo Stijepic beim FCI als Assistent auch unter die Arme?

Er hat mit Anton Siedlitzki, Flo Wolff und Gino Di Palma schon sehr starke Co-Trainer. Ich will als erfahrener Spieler meinen Teil dazu beitragen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind. Aber klar, wir tauschen uns in gewissen Situationen aus und reden miteinander.

Du bist inzwischen 32 Jahre jung. Der FCI ist der fünfte Verein in deiner Vita. Dein Vertrag läuft mindestens bis zum Sommer 2023. Planst du dort dein Karriereende?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten. Ich möchte natürlich, dass mein dreijähriger Sohn noch sieht, wie sein Papa Fußball spielt. Daher kann ich mir vorstellen, noch länger zu spielen. Ich hoffe, dass ich bis zum Sommer 2023 verletzungsfrei bleibe und wir sportlich erfolgreich sind. Danach werden wir sehen, wie es weiter geht. Rein hypothetisch könnte ich mir sehr gut vorstellen, hier die Karriere zu beenden. Aber auch, dass ich danach noch weiter mache, denn ich liebe den Fußball sehr.

Viele vergleichbare Spieler, die wie du höherklassig gekickt haben, streben eine Laufbahn als Trainer an. Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre? Sehen wir dich irgendwann auch mal als Trainer oder Spielertrainer?

Ich will erstmal als Spieler weitermachen. Spielertrainer ist für mich derzeit keine Option. Nach meiner Karriere möchte ich dann definitiv als Trainer arbeiten.

Zum Abschluss noch eine Frage zu Türkgücü München, die in dieser Woche Insolvenz anmelden mussten. Du warst selbst drei Spielzeiten dort. Wie sind deine Erinnerungen an Türkgücü und was sagst du zur jüngsten Entwicklung des Klubs?

Die drei Jahre, die ich dort erleben durfte, waren von vielen positiven Momenten geprägt. Viele der Spieler, mit denen ich kicken durfte, vermisse ich heute noch. Die drei Aufstiege waren - jeder für sich betrachtet - super Erinnerungen und der Grundstein für die Erfolge. Es ist schade, dass der Verein so eine Entwicklung genommen hat. Jeder, der solch ein Modell skeptisch betrachtet, bekommt dadurch eine Bestätigung. Ich wünsche Türkgücü München*, dass sie aus dieser schwierigen Lage die Kraft und Ausdauer schöpfen, um wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. (Interview: Jörg Bullinger)