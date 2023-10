Wermutstropfen bei Freising: Stürmer Kristo mit Verdacht auf Muskelverletzung ausgewechselt

Musste gegen Ismaning ausgetauscht werden: Freisings Julian Kristo. © Valentin Hack

Neun Punkte binnen einer Woche: Die SE Freising gewinnt nach den Siegen gegen Srbija München und Gaimersheim auch gegen Grüne Heide Ismaning.

Freising – Das war der dritte Sieg in Serie: Den Fußballern des SE Freising ist in der Bezirksliga Nord mit einem 1:0 (1:0) gegen Grüne Heide Ismaning endgültig die Trendwende gelungen. Zudem blieben die Lerchenfelder zum ersten Mal seit fünf Partien wieder ohne Gegentor.

„Mir gefällt zwar nicht, wie wir gespielt haben, aber immerhin sind die Punkte da.“

Ab und an muss man als Trainer auch mal einen kleinen Kniff anwenden. Im Abschlusstraining hatte Coach Alexander Schmidbauer den Seinen zwei Kästen Hopfenkaltschale versprochen, sollten sie nach den Erfolgen gegen Gaimersheim und Srbija München die perfekte Englische Woche klarmachen. Vorsitzender Walter Zellner wollte auch noch eine Kiste drauflegen. Und das ließen sich Kapitän Felix Fischer und Co. nicht nehmen: Am Ende stand ein knapper, jedoch verdienter 1:0-Sieg. „Mir gefällt zwar nicht, wie wir gespielt haben, aber immerhin sind die Punkte da“, resümierte der Trainer.

Rudzki mit dem goldenen Treffer

Ein Spektakel war es gegen den SC Grüne Heide nicht. Die Ismaninger beteiligten sich am Spielgeschehen, der SEF hatte weit weniger Ballbesitz als zuletzt. Doch das sollte reichen, nachdem die Freisinger früh in Führung gegangen waren. Nach einem Pass in die Tiefe machte es SEF-Stürmer Christian Schmuckermeier clever: Er legte ab für Maximilian Rudzki – und der schloss die Szene zum 1:0 ab (5.).

In der Folge fehlte den Lerchenfeldern die Durchschlagskraft. Allerdings spielte es der SEF in der Defensive stark – auch vor der Viererkette war für die Ismaninger meist kein Durchkommen. Weitschüsse waren das Mittel der Wahl, Keeper Jonas Trost stand aber zweimal parat.

Kristo muss vom Platz

Nach dem Wechsel änderte sich nicht viel. Den Eintracht-Mannen fehlte am Samstag etwas die Leichtigkeit, erst in der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig im Ismaninger Strafraum. Fischer verzog knapp, und wenig später scheiterte Schmuckermeier alleine vor SC-Torhüter Sebastian Grotkasten.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings auch: Eine Viertelstunde vor Schluss musste Stürmer Julian Kristo mit Verdacht auf Muskelverletzung ausgetauscht werden. (Matthias Spanrad)