Adis Letica LIVE: Was hat der Ex-Hellas-Coach mit Kreisliga-Aufsteiger Türk Sport Garching vor?

Von: Noah Hölch

Adis Letica verlässt Phönix Schleißheim und ist neuer Trainer bei Türk Spor Garching. © Archiv

Adis Letica steht vor einem neuen Abenteuer: Der 44-Jährige heuert beim FC Türk Sport Garching an und verlässt den FC Phönix Schleißheim.

Garching - Erst Ende Oktober letzten Jahres heuerte Adis Letica bei Kreisliga-Absteiger Phönix Schleißheim an. Der FC war zum Zeitpunkt des Amtsantritts von Letica Schlusslicht in der Kreisklasse und akut davon bedroht, den zweiten Abstieg in Folge hinnehmen zu müssen.

Den Super-Gau konnte der FC unter der Leitung von Letica noch abwenden. Mit 28 Punkten aus 16 Spielen führte der 44-Jährige Phönix Schleißheim noch auf Platz sechs und somit zum relativ ungefährdeten Klassenerhalt in der Kreisklasse. Das Unterfangen von Phönix Schleißheim, in der neuen Saison in die Kreisliga zurückzukehren, wird jedoch ohne den deutsch-bosnischen Übungsleiter gelingen müssen.

Denn nach nur knapp achtmonatiger Zusammenarbeit zwischen Letica und Phönix Schleißheim wurde vor wenigen Wochen der Wechsel des Ex-Hellas-Coaches zu Kreisliga-Aufsteiger Türk Sport Garching bekannt gegeben. Ursprünglich war ein langjähriges Engagement in Schleißheim geplant. Warum es jetzt zu dem überraschenden Aus von Letica kam, ist nicht bekannt.

Adis Letica ist Nachfolger von Gzim Shala bei Türk Sport Garching

Der Kreisliga-Neuling, der den Abschied von Meister-Trainer Gzim Shala an Kosova München zu kompensieren hatte, hat in Person von Adis Letica einen erfahrenen Nachfolger gefunden. Fast ein Jahrzehnt saß und sitzt Letica schon auf den verschiedensten Trainerbänken und führte unter anderem Hellas München in die Bezirksliga.

In Garching sind die Planungen für die Kreisliga bereits in vollem Gange. 13 Neuzugänge vermeldete der Verein auf der Spielerseite. Dass noch mehr dazukommen, ist nicht auszuschließen.

Letica wird in jedem Fall auf zwei vertraute Gesichter aus Schleißheimer Zeiten treffen: Sowohl Mittelfeldspieler Nikola Sirovec, als auch Mannschaftsarzt Franz Becker werden ihre Zelte ebenfalls bei Türk Sport aufschlagen. Wird der 43-Jährige noch den ein oder anderen alten Bekannten von Phönix Schleißheim zu Türk Sport lotsen?

Adis Lecita im Live-Interview: Was hat er mit Türk Sport Garching vor?

Wie und mit welchen Zielen geht Adis Letica die neue Mission als Trainer bei Türk Sport Garching an und warum ging er nach nicht einmal einem Jahr mit Ex-Club Phönix Schleißheim schon wieder getrennte Wege?

Das und vieles mehr erfahren wir am heutigen Dienstag, dem 20. Juni, um 17.00 Uhr im Live-Interview auf unserer Facebook- und YouTube-Seite. (Noah Hölch)