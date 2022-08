Wiedersehen mit dem Ex - Vrenezi trifft mit 1860 im Pokal auf Türkgücü München

Von: Michael Grözinger

Neuzugang Albion Vrenezi vom TSV 1860 München im Vorbereitungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach © IMAGO

Albion Vrenezi wechselte zu Beginn der Saison von Türkgücü München zum TSV 1860. Nun trifft er im Pokal auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Krailling/Planegg – Dieses Wiedersehen mit dem Ex-Verein hätte Albion Vrenezi (28) wohl so schnell nicht erwartet. Der ehemalige Fußballer des SV Planegg-Krailling war vor der aktuellen Saison vom insolventen Drittliga-Absteiger Türkgücü München zu Drittligist TSV 1860 München gewechselt und ging fortan eine Liga höher als seine ehemaligen Kollegen – sofern diese im Verein geblieben waren – an den Start.

Nun ergab die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb der Saison 2022/23 ausgerechnet das Duell Türkgücü gegen Sechzig, das am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr im Grünwalder Stadion ausgetragen werden soll.

Die Favoritenrolle ist dann klar verteilt: Nach fünf Spieltagen führen die Löwen aktuell die Tabelle der 3. Liga punktverlustfrei an, Vrenezi stand dreimal in der Startelf und wurde zweimal eingewechselt. Türkgücü hingegen scheint sich in der diesjährigen Regionalliga-Saison eher nach unten orientieren zu müssen. (mg)