„Haben den Sieg verschenkt“ - Wildsteig/Rottenbuch spielt unentschieden gegen Unterammergau

Bitter! Der SV Wildsteig brachte den Vorsprung nicht über die Zeit und musste sich mit einem Remis gegen Unterammergau zufriedengeben. © Oliver Rabuser

Kein Sieger im Nachbarschaftsduell der Kreisliga: Unterammergau und Wildsteig trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden und teilen sich die Punkte.

Wildsteig/Rottenbuch – Beide Mannschaften hatten am vergangenen Wochenende hohe Niederlagen kassiert – und nun gab’s einen Punkt. Mit 2:2 endete das Kreisliga-Duell zwischen dem gastgebenden WSV Unterammergau und dem FC Wildsteig/Rottenbuch.

„Über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt und konnten uns doch nicht belohnen.“

Der Aufsteiger freute sich über den Punktgewinn, der FC ärgerte sich über eine Vielzahl vergebener Chancen. Dementsprechend fiel das Fazit von Trainer Fabian Lindauer aus: „Wir sind extrem enttäuscht über das Ergebnis, über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt und konnten uns doch nicht belohnen“. Anders bewertete WSV-Coach Tobias Benning das Resultat: „Wir haben heute einen Punkt gewonnen. Die Einstellung und Disziplin war heute deutlich besser als am letzten Wochenende.“

FC-Spielertrainer Martin Hennebach startete ein eindrucksvolles Solo aus der Verteidigung. Sein Schuss aus 16 Metern ging jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz später machte es Josef Noder besser: Ein missglückter Abwehrversuch landete beim FC-Routinier – per Flachschuss traf er zum 1:0 (13.). Nur eine Minute später die nächste Großchance für die Gäste: Nach Querpass von Noder traf Tobias Trainer vom Fünfmeter-Eck ans Außennetz. Der nächste Angriff erfolgte über Trainer, dessen Hereingabe auf Noder ging knapp am linken Torpfosten vorbei. Danach lenkte Unterammergaus Torwart Marco Diroma einen Fernschuss von Klaus Uhlschmied gerade noch um den Pfosten. „Wir haben 30 Minuten das Spiel vollkommen beherrscht. Das einzige Manko war unsere Chancenauswertung“, so Lindauer.

Wildsteig gibt zweimal die Führung aus der Hand

Auf der Gegenseite endete der erste wirklich gefährliche WSV-Angriff mit einem Tor. Elias Hartwigs Schuss aus zwölf Metern wurde unglücklich abgefälscht – 1:1 (30.). Vier Minuten später landete ein Eckball der Gastgeber beim völlig freistehenden Simon Stumpfecker, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Mit dem 2:1 war die Partie auf den Kopf gestellt. Bei einem weiteren WSV-Angriff verhinderte Torwart Johannes Greinwald mit einem starken Reflex Schlimmeres.

Der FC Wildsteig/Rottenbuch startete druckvoll in die zweite Hälfte. Es versuchten sich Florian Müller, Martin Zeller und Fabian Meier mit Schüssen aus jeweils guter Position. Doch die Versuche flogen allesamt knapp am Tor vorbei. Ein Dribbling von Martin Zeller durch den Strafraum konnte in der 68. Minute nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den fälligen – und unstrittigen – Elfmeter versenkte Adrian Niggl unten links im Tor der Heimmannschaft zum verdienten 2:2-Ausgleich. Unterammergau konzentrierte sich aufs Verteidigen, Großchancen konnte sich keine Mannschaft mehr wirklich herausspielen. Somit blieb es bei der Punkteteilung.

„Aus dem Nichts haben wir zwei Tore kassiert.“

„Wir wussten, dass es eine schwierige zweite Halbzeit wird. Wir haben ein intensives Spiel bestritten und sind mit dem Punkt sehr zufrieden“, zog WSV-Coach Benning Bilanz. „Unterammergau hat extrem körperlich gespielt, und aus dem Nichts haben wir zwei Tore kassiert. Es ist sehr ärgerlich, dass wir nach 30 Minuten den Faden verloren und den Sieg verschenkt haben. Leider ist uns die Leichtigkeit aus den ersten Spielen abhanden gekommen“, so das Fazit von Lindauer. (Michael Trainer)