Kevin Maier mit Doppelpack gegen Geretsried: „Coole Sache, gegen den Ex-Verein zu treffen“

Teilen

Der Mann des Tages: Kevin Maier (am Ball) erzielte beim 2:0-Sieg des TSV Wolfratshausen beide Tore gegen seinen Ex-Verein FC Geretsried. Foto: hans demmel © hans demmel

Matchwinner Maier: Der ehemalige Geretsrieder schießt den TSV Wolfratshausen in der A-Klasse im Alleingang zum 2:0-Erfolg.

Geretsried/Wolfratshausen – Durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg im Nachbarschaftsduell beim bisherigen Spitzenreiter FC Geretsried dürfen sich die Fußballer des TSV Wolfratshausen wieder Hoffnungen auf das Erreichen der Aufstiegsrunde in der A-Klasse 13 machen. Es war ein verdienter Sieg, wobei die Hausherren über die gesamte Spielzeit nie richtig in Schwung kamen und enttäuschten.

„Das war eine Katastrophe, unsere bisher schwächste Saisonleistung.“

FC-Coach Christian Kovacevic meinte zur Vorstellung seiner Schützlinge: „Das war eine Katastrophe, unsere bisher schwächste Saisonleistung.“

Bei Dauerregen entwickelte sich von Beginn an eine Partie, in der die Zuschauer hüben wie drüben nur wenige prickelnde Torszenen zu sehen bekamen. Was freilich auch daran lag, dass beide Defensivreihen ihre Arbeit konsequent erledigten. Für TSV- Coach Dominik Stallein war die Abwehrarbeit die Basis zum Sieg: „Wir sind gegen den torgefährlichsten Angriff der Klasse diszipliniert und kompromisslos zur Sache gegangen, haben nichts zugelassen und ihren Torjäger Andre Maier fast gänzlich aus dem Spiel genommen.“

Maier macht den Unterschied

Dafür war dessen Bruder Kevin freilich umso effektiver. Das FC-Urgestein trägt mittlerweile allerdings das Trikot der Wölfe und zeichnete sich ausgerechnet im Derby mit seinem Ex-Klub als zweifacher Torschütze aus. „Eine coole Sache gegen den Ex-Verein zu treffen“, sagte der Mittelfeldspieler. Beim 1:0 traf der Torjäger mit einem Drehschuss. „Da haben wir wirklich leichtfertig verteidigt. So etwas darf nicht passieren“, kritisierte FC-Coach Kovacevic.

Nach Wiederbeginn verhinderte zuerst Tobias Hagenbucher mit einer Glanzparade den Ausgleich. Der TSV-Keeper lenkte einen Kopfball von Salvatore Vinciguerra mit den Fingerspitzen über die Latte. Viel mehr gute Möglichkeiten taten sich dann nicht mehr auf. Bis Wolfratshausens Max Böttcher im Strafraum von Andreas Nadler attackiert wurde und Schiedsrichter Nicolas Fährmann auf den Punkt zeigte. Kevin Maier verwandelte sicher zum 0:2.

Wolfratshausen bringt das Ergebnis über die Zeit

Die Gastgeber fanden anschließend kein Mittel die drohende Niederlage zu verhindern, während sich die Wölfe darauf konzentrierten, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Kapitän Sebastian Damm und seinen Mannen gelang dies souverän. Damit waren drei verdiente Punkte unter Dach und Fach. (Hans Demmel)

FC Geretsried - TSV Wolfratshsn. 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (45.+3) K. Maier, 0:2 (77./Elfmeter) K. Maier. - Schiedsrichter: Nicolas Fährmann (SF Egling-Str.). – Zuschauer: 40.

FCG: P. Scheichenost - Kießling, Walter, Nadler, Maier, Sattler, Uchtdorf, Schwabl, Muscalu, Vinciguerra, Th. Scheichenost - Kreuzig, Pfadisch.

TSV: Hagenbucher - Hendges, Damm, Sharifi, Wienhold, Maier, Mair, Tokic, Ahmed, Mohammadi - Kanu, Pehar, Böttcher, Kneuer.