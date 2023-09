Kayabunar nach Heimpleite: „Ich glaube, dass Würzburg dieses Jahr keiner gefährlich werden kann“

Von: Jörg Bullinger

Alper Kayabunar ärgerte sich nach der Partie über das Gegentor der Gäste. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Nach der knappen Heimniederlage kürt Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar den siegreichen Tabellenführer aus Würzburg zum Favoriten auf den Aufstieg.

München - „Wir schlafen kurz nach der Halbzeit, obwohl wir es in der Kabine noch angesprochen haben und dann tut es natürlich weh“, ärgerte sich Alper Kayabunar am Donnerstagabend nach der knappen 0:1-Heimniederlage gegen den Tabellenführer aus Würzburg. „Es war halt einfach ein billiges Tor.“

„Dann war es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu harmlos.“

Ansonsten war der Coach von Türkgücü München mit dem Auftritt seiner Spieler eigentlich einverstanden. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.“ Am Ende standen trotzdem null Punkte, weil Joker Benyas Solomon Junge-Abiol direkt nach Wiederanpfiff für die Gäste ins Schwarze getroffen hat. „Ich glaube, Würzburg ist sehr konzentriert in dieses Spiel reingegangen. Konzentrierter als vielleicht gegen den einen oder anderen“, sagte Kayabunar, der den Rückstand auf die Unterfranken mit einem Dreier auf einen Zähler hätte verkürzen können. So sind es jetzt sieben Punkte.

„Der Sieg geht so in Ordnung“, sagte Flügelflitzer Maxi Berwein. „Dafür, dass wir kein Profiverein sind, nach Feierabend trainieren, brauchen wir uns auch nicht vor Würzburg zu verstecken. Das ist die Erkenntnis von heute und macht schon auch stolz.“ Mit etwas Glück hätten die Gastgeber sogar noch ein Unentschieden erreichen können. Denn bis zum Stafraum der Kickers sah es teilweise sehr gut aus, „aber dann war es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu harmlos“, findet der 27-Jährige.

Türkgücü-Coach Kayabunar glaubt nicht, dass Würzburg auf dem Weg in die 3. Liga zu stoppen ist

Die beste Abwehr der Regionalliga Bayern mit nur sechs Gegentoren nach zwölf Spielen war im Spitzenspiel des 12. Spieltags nicht zu knacken. „Kleinigkeiten würden den Unterschied machen, das war klar“, sagte Würzburg-Coach Marco Wildersinn nach dem Auswärtserfolg. „Wir haben nach der Pause gleich das Tor gemacht und den Vorsprung hinten raus mit allem verteidigt, was wir hatten.“

Der 43-Jährige ist mit seiner Mannschaft in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und inzwischen Topfavorit auf den Aufstieg in die 3. Liga. Sein Gegenüber legt sich sogar schon fest und traut dem Verein nach zwei Jahren die Rückkehr in den Profifußball zu: „Ich glaube, dass Würzburg dieses Jahr keiner gefährlich werden kann.“ (Jörg Bullinger)