Würzburg lässt Federn! Türkgücü München erkämpft sich Punkt und hilft Haching

Von: Jörg Bullinger

Türkgücü München erkämpfte sich zum Auftakt nach der Winterpause bei den Würzburger Kickers einen Punkt. © Imago Images / foto2press

Türkgücü München hat sich am Freitagabend in Würzburg einen Punkt erkämpft. Kevin Hingerl gelang der Ausgleich. Der Ticker zum Nachlesen.

25. Spieltag der Regionalliga Bayern: FV Würzburger Kickers - Türkgücü München 1:1 (0:0)

Tabellensituation: Die Hausherren lassen im Kampf um die Meisterschaft Federn.

Der Ticker zur Partie in Würzburg zum Nachlesen.

München - Endlich rollt auch im Amateurlager wieder der Ball. Zum Auftakt in die restliche Rückrunde der Regionalliga Bayern reist Türkgücü München nach Würzburg. Die Unterfranken sind, wie das Team von Trainer Alper Kayabunar, in der vergangenen Spielzeit aus der 3. Liga abgestiegen.

Die Gastgeber treten am 25. Spieltag in der Flyeralarm Arena als klarer Favorit gegen die Münchner an. Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn ist Tabellenzweiter und kämpft um die Meisterschaft und die Teilnahme an den Relegationsspielen zur 3. Liga. Würzburg hat auf dem zweiten Platz der Tabelle überwintert und drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Die Hachinger spielen ebenfalls am Freitag und treten zum S-Bahn-Derby im Grünwalder Stadion gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern an (ab 19 Uhr im Live-Ticker).

Würzburger Kickers gegen Türkgücü München im Live-Ticker: Gastgeber gehen als Favorit ins Spiel

Vor der Winterpause lief es für die Kickers ausgezeichnet. Seit der knappen 0:1-Niederlage bei den kleinen Bayern Anfang Oktober haben die Rothosen nicht mehr verloren und aus den letzten sieben Pflichtspielen sechs Siege und ein Unentschieden geholt. Zum zumindest sportlich großen Showdown gegen die mit Geldsorgen kämpfenden und um die Drittliga-LIzenz bangenden Hachingern kommt es dann am 18. März im Sportpark.

Die Gäste blicken auf zuletzt zwei Siege im Jahr 2022 gegen die Reserve aus Fürth und Wacker Burghausen zurück. Mit 36 Punkten gehen Alper Kayabunar und sein Team entspannt in die restlichen 16 Saisonspiele. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften im Grünwalder Stadion 0:0-Unentschieden. Anpfiff am Freitagabend ist um 18:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Jörg Bullinger)