Yarac’ später Geniestreich: SGT Istanbul Moosburg weiter siegreich in der Kreisklasse

Von: Nico Bauer

Mahmut Yarac erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die SGT. © Gökhan

So kann man in die Saison starten: Istanbul Moosburg holt zwölf Punkte aus vier Spielen und ist Spitzenreiter der Kreisklasse Donau/Isar 3.

Es gab den vierten Sieg im vierten Spiel, aber diesmal war es richtig eng: Kreisklassist SGT Istanbul Moosburg machte erst in der Nachspielzeit das Siegtor zum 2:1 (1:0) gegen den Türk SV Pfaffenhofen. In der Entstehung war der Dreier glücklich, aber über die 90 Minuten hochverdient. Die Moosburger hatten genug Chancen für einen stressfreien Erfolg, aber sie taten sich schwer.

Letzte Aktion bringt Entscheidung

Stürmer Mahmut Yarac schien nach vier Toren in den ersten drei Partien zur tragischen Figur zu werden. Der Angreifer erwischte einen gebrauchten Tag und hatte ein paar glücklose Torabschlüsse. Mit seinem letzten Ballkontakt in der Nachspielzeit wurde er dann aber zum Helden. Nach einem schlimmen Fehlpass der Gäste lief der Knipser 20 Meter und hob den Ball aus 30 Metern fein über den an der Strafraumgrenze stehenden Torwart ins Gehäuse.

Zuvor war die SGT in der ersten Halbzeit spielbestimmend und defensiv sehr sicher. Sie versäumte es aber, mehr als den einen Treffer von Ömer Demirbas (43.) zu erzielen. Nach der Pause holte kamen die Pfaffenhofener ins Spiel zurück, und die Hausherren agierten nicht mehr so konsequent. Der unstrittige Foulelfmeter zum Ausgleich durch Aleksandar Kaurin (65.) war der einzige nennenswerte Torschuss der Gäste, die mit drei Punkten aus vier Spielen hinter den eigenen Ansprüchen zurückliegen. (Nico Bauer)