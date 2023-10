Zehn Gelbe, zwei Zeitstrafen, eine Rote: Hitziges Topspiel in Kirchdorf

Von: Nico Bauer

Die Gemüter kochten hoch: Nach einem harten Einsteigen eines Kirchdorfer Verteidigers kam es rund um den gefoulten Spieler von Istanbul Moosburg zur Rudelbildung. Schiedsrichter Etienne Fromme nahm’s gelassen. Foto: michalek © michalek

Während sich Kirchdorf und Istanbul Moosburg in der Kreisklasse die Punkte teilen, feiern Nandlstadt, Freising und Au Siege.

Landkreis – Es war ein Spitzenspiel ohne Sieger – und damit bleibt alles beim Alten. Der Zweite SC Kirchdorf trennte sich 1:1 vom Ersten Istanbul Moosburg und hat damit weiter zwei Punkte Rückstand.

Kein Sieger in Gammelsdorf

FVgg Gammelsdorf – SpVgg Mauern 2:2 (1:0). Eine knappe Stunde lang war Gammelsdorf vor 350 Zuschauern ganz klar der Chef im Ring. Man lag durch die beiden Tore von Elias Hölzl (45.+1) und Michael Hösl (47.) verdient in Front. „Wir haben es versäumt, da schon mit 5:0 zu führen“, sagte später der Gammelsdorfer Trainer Tobias Weinzierl. Chancen für eine Vorentscheidung seien vorhanden gewesen. Mit einem Abwehrpatzer holte die FVgg die Mauerner dann jedoch zurück in die Partie – und Leonard Filipp schaffte mit seinem Doppelpack (55./66.) den Ausgleich. Die Hausherren verloren dann den Faden, und die auf Augenhöhe mitspielenden Gäste verdienten sich einen Punkt.

Nandlstadt entführt drei Punkte aus Allershausen

TSV Allershausen II – TSV Nandlstadt 1:3 (1:2). Unter der Woche hatte der TSV Allershausen die Trainer der Zweiten Mannschaft ausgewechselt (Bericht folgt), um mit Thomas Färber und Robert Schneider wieder konkurrenzfähiger zu werden. Das war auch der Fall, weil der noch punktlose Letzte durch Dominik Gührs zunächst in Führung ging (2.). Unter dem Strich war die erweiterte Spitzenmannschaft aus Nandlstadt allerdings zu stark und siegte letztlich verdient durch die Tore von Mert Akinci (12.), David Materna (20.) und Simon Prummer (52.). Nach zuletzt bösen Niederlagen mit 25 Gegentoren in vier Spielen war diese Partie jedoch ein Schritt nach vorne für die TSV-Reserve.

Remis im Topspiel

SC Kirchdorf – SGT Istanbul Moosburg 1:1 (1:1). Aufsteiger Istanbul Moosburg bleibt die Nummer eins der Kreisklasse und wahrt die zwei Punkte Vorsprung auf Kirchdorf. In der neunten Minute lief Burak Özdemir alleine auf das Tor zu und traf eiskalt. Da lag die SGT in der Blitztabelle fünf Punkte vor den Ampertalern. Mit einem Freistoß gelang Daniel Schuhmann der Ausgleich (30.), aber die feldüberlegenen Kirchdorfer taten sich vor 380 Zuschauern schwer.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie hektisch mit vielen Nickligkeiten und am Ende mehr als 15 (!) Minuten Nachspielzeit. Gästestürmer Mahmut Yarac hatte in der Schlussphase noch zwei Großchancen, bevor Istanbul Moosburg zwei Zeitstrafen und einmal Rot (Kevin Günaydin) in der Nachspielzeit kassierte. „Das war kein schöner Fußballnachmittag“, sagte später der Kirchdorfer Trainer Andreas Apold. Sportlich musste er zufrieden sein, nicht noch verloren zu haben.

SC Freising siegt souverän gegen Hallbergmoos II

SC Freising – VfB Hallbergmoos II 3:0 (2:0). Die Freisinger hatten nach dem Debakel in Marzling wieder einen richtig guten Tag und kontrollierten 90 Minuten lang das Geschehen. Der Sieg durch die Tore von Florian Pinkert (18.), Xhino Myrteza (34.) und Abdel Mbohou (88.) war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Hallbergmoos II kam in der ersten Halbzeit mit dem Matchplan des Sportclubs nicht zurecht, und dann waren die Gastgeber zu stabil, um noch einmal in Gefahr zu geraten. Der magische Moment des Nachmittags war das zweite Tor, weil Xhino Myrteza per Fallrückzieher traf. Freisings Trainer Manuel Hobmeier sah von seinen Schützlingen eine Leistung, mit der man sich am kommenden Wochenende nicht vor Tabellenführer Istanbul Moosburg verstecken muss.

Schwarz schießt Au im Alleingang zum Sieg in Zolling

SpVgg Zolling – TSV Au 0:2 (0:1). Mit einem frühen und einem späten Tor von Alexander Schwarz (7./90.) haben sich die Auer wieder von der Abstiegszone entfernt und die Zollinger Krise verschärft. Mit einer Ecke gelang den Gästen das schnelle Tor, sodass Zolling das Spiel machen musste. Die Gastgeber hatten Pech mit einem Lattentreffer von Clemens Noack und danach in Überzahl (Gelb-Rot Staicu/47.) Schwierigkeiten, aus dem Ballbesitz Torchancen zu kreieren. Zolling war bemüht, aber zu ineffektiv. Der TSV Au dagegen machte fast nichts nach vorne und konterte am Ende eiskalt.

Paunzhausens Hustic erzielt den goldenen Treffer

TSV Paunzhausen – SV Hörgertshausen 1:0 (1:0). Nach genau einer Stunde kam Haris Hustic von der Bank – und 14 Minuten später machte er eiskalt das goldene Tor. Mit seinem Jokertreffer sicherte er den Paunzhausenern drei unfassbar wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Hausherren waren in einer offenen Partie die glücklichere Mannschaft. Hörgertshausen machte nach dem Tor in der Schlussviertelstunde richtig Betrieb und hatte noch sehr gute Ausgleichschancen. „Ein Unentschieden wäre nach den 90 Minuten gerecht gewesen“, sagte später auch der Paunzhausener Trainer Alen Ruzak. Es ist aber eine Qualität der Ampertaler, bereits viermal mit 1:0 gewonnen zu haben.

„Wir hätten zur Pause mit 7:0 führen müssen.“

SV Marzling – Türk SV Pfaffenhofen 2:3 (2:0). „Ich bin nicht größenwahnsinnig“, sagte der Marzlinger Trainer Jochen Jürgens. „Aber wir hätten zur Pause mit 7:0 führen müssen.“ Seine Mannschaft spielte sich reihenweise Großchancen heraus und traf nur durch Dominik Wagner (10.) und Thomas Mäuer (43.). Die haushoch überlegenen Marzlinger zeigten wunderbaren Fußball und hätten alles frühzeitig entscheiden müssen gegen die chancenlosen Pfaffenhofener, die kein Bein auf den Boden brachten. Nach der Pause kämpfte sich der Gast jedoch ins Spiel, traf zweimal nach Standards und hatte am Ende den breiteren Kader, mehr Zielstrebigkeit und den größeren Willen. Marzling wird an der ersten Halbzeit mit den vergebenen Mega-Chancen wohl noch länger zu knabbern haben. (Nico Bauer)