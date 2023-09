Karten- und Zeitstrafenflut in Hallbergmoos - Zolling schlägt SCF - Gammelsdorf mit Spektakel

Von: Nico Bauer

Eng am Mann: Zollings Thomas Brandmaier (rot) verfolgt Fatih Masat vom SC Freising, der den Ball führt. Foto: lehmann © lehmann

Kirchdorf grüßt nach dem Sieg gegen Allershausen II und der Niederlage von Istanbul Moosburg gegen den VfB Hallbergmoos II von der Tabellenspitze der Kreisklasse.

Landkreis – Ampertal-Derbys haben immer wieder ihre eigenen Spielregeln – und es gibt meistens keine klaren Siege. Meisterschaftsfavorit SC Kirchdorf musste folglich für seinen 2:0-Sieg beim Letzten TSV Allershausen II ganz hart arbeiten.

„Das waren Geschenke von uns.“

TSV Allershausen II – SC Kirchdorf 0:2 (0:2). Die beiden Tore fielen schon früh durch Thomas Hadler (16.) und Moritz Buchholz (19.). „Das waren Geschenke von uns“, sagte später der Allershausener Trainer Felix Wirth, der von seiner Mannschaft eine ganz starke Leistung sah. Ohne schlimme Patzer bei den frühen Toren wäre mehr möglich gewesen, als den klaren Favoriten nur ein wenig zu ärgern und zu nerven. Diszipliniert gelang es dem Aufsteiger, die Vorentscheidung zu verhindern und die Kirchdorfer nie richtig ins Rollen kommen zu lassen. Allerdings hatten die Gastgeber über die 90 Minuten selbst nur eineinhalb Torchancen, weshalb nach den frühen Treffern eine Wende der Partie nicht wirklich ein Thema war.

„Das war ein bärenstarkes Spiel von uns gegen eine richtig starke Mannschaft.“

SC Freising – SpVgg Zolling 2:4 (1:3). „Das war ein bärenstarkes Spiel von uns gegen eine richtig starke Mannschaft“, sagte Zollings Trainer Christian Harag voller Begeisterung. Sein Team war defensiv kompakt aufgestellt und verdiente sich mit riesigem Aufwand den Sieg beim Sportclub in dessen Volksfest-Heimspiel. Mann des Tages war Andreas Kreitmeier, der in dem Minuten 1, 17, 31 und 55 alle vier Zollinger Tore schoss. Kreitmeier arbeitete für das Team, war offensiv eiskalt und hätte sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr machen können. Für die Freisinger trafen Muhammed Sen (1:2, 19.) und Fatih Masat (2:4, 59.) in einer hoch unterhaltsamen Begegnung. Zollings Trainer Harag war voll des Lobes („Wir waren so richtig leidensfähig“) und sagte, dass seine Mannschaft in den entscheidenden Momenten auch das nötige Ballglück gehabt habe.

Husic schießt Paunzhausen zum Sieg gegen den Türk SV Pfaffenhofen

TSV Paunzhausen – Türk SV Pfaffenhofen 3:2 (2:1). Die erste Halbzeit gehörte den Paunzhausenern und die zweite dem Gast. Deshalb war der dritte Sieg des TSV im fünften Spiel am Ende etwas glücklich, aber eben nicht unverdient. Die ersten beiden Tore für die Hausherren machte Dominik Reitmeier (18./22.) – und dann kam die doppelte Antwort des Pfaffenhofener Torjägers Aleksandar Kaurin (37./75.), der aktuell mit sieben Toren zusammen mit Zollings Kreitmeier die Torschützenliste anführt. In der Schlussphase gelang den Paunzhausenern dann noch der Lucky Punch durch Haris Husic (85.). Mit den drei Siegen hat das Team eine gute Basis gelegt, um den Klassenerhalt in dieser Saison ohne Relegation zu schaffen.

Effiziente Gäste entführen drei Punkte aus Marzling

SV Marzling – TSV Au 1:2 (0:2). Die Auer machten aus dreieinhalb Chancen zwei Tore –und das brachte ihnen die drei Punkte ein. Vor der Pause trafen Dominic Schermbach (34.) und Tobias Edmaier (45.) für die offensiv konsequenten wie effektiven Auer. Die Hallertauer hatten aber auch Glück, dass Josip Andrik in der 13. Minute mit einer Zeitstrafe noch ganz gut bedient war. Bei einem Foul war der TSV-Verteidiger letzter Mann und hätte sich auch bei Rot für eine Notbremse nicht beschweren können. Die Marzlinger hatten bei zwei Auer Zeitstrafen Überzahl, machten aber wenig aus dem kleinen Vorteil. Für den SVM war es spätestens dann ein gebrauchter Tag, als Tobias Duffner in der 89. Minute einen Foulelfmeter an die Latte knallte. Mit einem früheren Anschlusstreffer wäre eine Wende noch möglich gewesen. Das 1:2 von Sinan Zorlu (90.+4) kam dann zu spät.

„Das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison.“

VfB Hallbergmoos II – SGT Istanbul Moosburg 3:2 (2:2). Nach vier Siegen zum Start wurden die Super-Aufsteiger aus der Dreirosenstadt von den Hallbergmoosern ausgebremst, die glücklich, aber nicht unverdient den zweiten Saisonsieg eingefahren haben. „Das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison“, stellte später VfB-Trainer Julian Münch fest. Ihm missfiel, dass man in der zweiten Halbzeit die spielerische Linie komplett verloren und sich eine sehr hektische Partie ergeben habe. Das bessere Ende hatte Hallbergmoos dennoch, weil Max Modlmayr ganz spät das Siegtor machte (90.+1).

Hallbergmoos II zwischenzeitlich nur zu neunt

Der VfB lag schnell 2:0 vorne – dank Modlmayr (9./Foulelfmeter) und Shahin Howlader (14.). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgten Mahmut Yarac (28.) und Kevin Günaydin (42.). In der 62. Minute bekamen die Hallbergmooser zwei Zeitstrafen (Bracht, Getnet) und hatten in zehn Minuten Neun gegen Elf Glück, dass Istanbul vier Großchancen vergab. Dem bisherigen Tabellenführer fehlte diesmal die Konsequenz der jüngsten Spiele. Man trat auch diesmal in der hitzigen Partie nicht so diszipliniert wie zuletzt auf. Beim 2:0 der Hallbergmooser war Istanbul in Unterzahl durch eine Zeitstrafe (Kohoutek, 10.), und in der Nachspielzeit wurde Ömer Demirbas mit Glatt-Rot vom Feld gestellt (90.+5).

Auch wenn der VfB II spielerisch nicht an die vergangenen Partien anknüpfen konnte, lobte Trainer Münch „den fortschreitenden Reifeprozess meiner jungen Mannschaft“. Hallbergmoos ist als Fünfter mit acht Punkten nun auch eine der Überraschungsmannschaften in der Kreisklasse. Den Rückkehrer aus der Erdinger Gruppe hatte niemand so stark erwartet.

Jeder Schuss sitzt: Gammelsdorf führt nach 25 Minuten mit 4:0

FVgg Gammelsdorf – TSV Nandlstadt 4:2 (4:1). Die ersten 25 Minuten der Gammelsdorfer waren ganz nahe dran am perfekten Fußballspiel. Christoph Hösl (6.), Elias Hölzl (8.), Benedikt Reiter (16.) und Marcel Beischl (25.) sorgten dafür, dass jeder Schuss ein Treffer war und die FVgg zum Albtraum von Nandlstadt zu werden schien. Die Gäste machten den Anschlusstreffer mit ihrem einzigen Torschuss in Durchgang eins (Matthias Köckeis, 33., Foulelfmeter), und Tobias Betz machte recht früh das 2:4 (55.). Allerdings hatten die Gammelsdorfer auch noch einige Torchancen und vergaben durch Nik Hölzl unter anderem einen Elfmeter (70.). Der Sieg der FVgg war definitiv hochverdient. Und mit 18:14 Toren nach fünf Spielen bleiben die Gammelsdorfer die Spektakeltruppe der Liga. In Spielen mit Beteiligung der Grün-Weißen fallen im Schnitt über sechs Tore.

SpVgg Mauern dreht Derby gegen Hörgertshausen

SpVgg Mauern – SV Hörgertshausen 3:1 (1:1). Das Nachbarschaftsderby hatte Phasen, in denen beide Teams den Sieg klarmachen konnten. Hörgertshausen ging ganz früh durch Moritz Buchwald in Führung (6.) und versäumte es danach nachzulegen. Das 0:1 war ein Wirkungstreffer, von dem sich Mauern erst Mitte der ersten Halbzeit erholt hatte. In der Schlussphase von Durchgang eins und den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff war die SpVgg dann der Chef im Ring und effektiv. Benedikt Wurmer (34.) und Johannes Pollhammer (46.) drehten mit ihren Treffern die Partie. Danach brachte man den Vorsprung einigermaßen sicher über die Zeit. In der 68. Minute traf Pollhammer noch einmal, Mauern stand defensiv stabil. Mit diesem Derbysieg und dem ersten Dreier der Saison haben die Schwarz-Weißen den berühmten Bock umgestoßen. (Nico Bauer)