Zweiter Sieg in drei Tagen: Wolfratshausen im Aufwärtstrend

Ein Traumtor des besten Spielers auf dem Platz bescherte dem BCF Wolfratshausen den zweiten Sieg in drei Tagen. Durch das 2:1 gegen die SB Chiemgau Traunstein verlässt Farchet seit langer Zeit wieder die direkten Abstiegsplätze.

„Ihr macht mich fertig“, schickte Marco Stier seinen Mannen noch mit, als diese erschöpft, aber glücklich – und vom Trainer abgeklatscht und geherzt – vom Rasenplatz des Isar-Loisach-Stadions trotteten. Einerseits lobte der Coach seine Equipe bewusst. Die nämlich braucht in den Duellen gegen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel Zutrauen und Selbstbewusstsein. Doch insgeheim würde Stier seinen fahrlässigen Angreifern wohl nur zu gerne einen Tritt in den Allerwertesten verpassen.

An der Rechtmäßigkeit des Erfolgs gab es keinen Zweifel. Das räumte auch Gäste-Trainer Jochen Reil unumwunden ein: „Aufgrund der Torchancen klar verdient.“ Der Aufwärtstrend in Farchet ist klar erkennbar. „Wir gehören nicht dorthin, wo wir – noch – stehen“, betonte Stier zum wiederholten Mal. Unisono mit Reil attestierte er seiner Mannschaft „viel Qualität“. Freilich blieb auch der Appell hinsichtlich der kommenden Aufgabe nicht aus: „Wir müssen jetzt gegen 1860 II nachlegen.“ Am kommenden Sonntag tritt der Ballclub bei der Reserve des Regionalliga-Spitzenreiters an, hat aktuell nur noch drei Punkte Abstand bis zur Tabellenmitte.

Dass es soweit gekommen ist, lag vornehmlich an einem willensstarken Aufbäumen im zweiten Spielabschnitt. Traunstein nutzte vor der Pause eine von zwei Einschussgelegenheiten, konterte nach einem Patzer von Willi Onyemaeke zu einem ungünstigen Zeitpunkt zum 0:1 (42.). Zuvor versemmelten Marian Knecht und Angelo Hauk allerbeste Möglichkeiten; Jona Lehr visierte nach einem Eckball die Latte an. Und beim Schuss von Adam Puta zeigte SB-Keeper Pascal Legat eine starke Fußabwehr. Der unbefriedigende Pausenstand juckte indes nur die Zuschauer. „Uns schockt nichts mehr“, betonte Stier im Hinblick auf die „vielen Nackenschläge“, die sein Team schon einstecken musste. Und tatsächlich: Wolfratshausen konnte nach dem Seitenwechsel zulegen.

Die siegbringenden Treffer waren weit weniger hochkarätig als die vergebenen Chancen zuvor. Sehenswert waren sie aber allemal: Angelo Hauk glich nach 67 Minuten in „Gerd Müller-Manier“ aus. Mit dem Rücken zum Tor stehend, drehte sich der Kapitän am Sechzehner blitzschnell und versenkte den Ball per Linksschuss flach neben den Pfosten. Klasse anzusehen war auch Lars Nummers 2:1: Ein Freistoß-Ball aus 28 Metern zischte im Düsenjet-Tempo ohne Drall ins rechte Toreck. Stier kam nicht umhin, den Siegtorschützen aus einer kollektiv starken Einheit hervorzuheben: „Lars hat jeden Zweikampf gewonnen – und dann das Tor gemacht."

BCF Wolfratshausen – SB Traunstein 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (42.) Probst, 1:1 (68.) Hauk, 2:1 (81.) Nummer. – Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)

Gelbe Karten: Onyemaeke, Puta, Rödl (alle BCF); Mayer, Eyrainer, Schlosser (alle SB).

Zuschauer: 110.

BCF: Karaca - Bonic (81. Reitel), Kantar (46. Schnabel), Nummer, Skoro, Onyemaeke (86. Rödl), Lehr, Potenza, Puta, Knecht, Hauk

Quelle: fussball-vorort.de