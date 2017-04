Diese fünf EHC-Stars stehen im DEB-Kader für die Eishockey-WM

München - Fünf Spieler des Deutschen Meisters EHC Red Bull München stehen im WM-Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die WM im eigenen Land, die am 5. Mai beginnt.

Was für eine Ehre für diese frischgebackenen Deutschen Meister! Konrad Abeltshauser, Yannic Seidenberg, Dominik Kahun, Brooks Macek und Danny aus den Birken vom EHC Red Bull München wurden von Bundestrainer Marco Sturm in das Aufgebot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die WM in Köln und Paris berufen (5.-21. Mai). Die wohlverdiente Sommerpause verschiebt sich somit für die fünf Akteure, doch das werden sie verschmerzen können.

Ein weiterer wichtiger Mann der Red Bulls wird Marco Sturm assistieren, EHC-Co-Trainer Patrick Dellaire wurde in das Trainerteam berufen.

„Nach dem Titelgewinn auch bei der Heim-WM spielen zu dürfen, macht dieses erfolgreiche Jahr noch schöner. Es ist eine große Ehre, für mein Land aufzulaufen“, freute sich Verteidiger Abeltshauser über seine Nominierung.



+ Auch Dominik Kahun (l.) darf bei der Heim-WM für Deutschland auflaufen. © picture alliance / dpa Nicht dabei sein werden hingegen die Nationalspieler Florian Kettemer, Jerome Flaake, Maxi Kastner und Frank Mauer. Sie wurden für den Kader des Deutschen Eishockey-Bundes, der mit drei Spielern aus der NHL verstärkt wird, nicht berücksichtigt.Am 30. April und am 1. Mai testet Deutschland gegen Lettland in Bietigheim und Ravensburg. Ab Donnerstag nimmt der 27-köpfige Kader in Bietigheim das Training auf. Mit dem endgültigen WM-Kader reist die Nationalmannschaft dann im Anschluss an das Spiel in Ravensburg nach Köln und bezieht dort ihr WM-Quartier.



Der DEB-Kader für die Eishockey-WM 2017

Tor: Thomas Greiss (New York Islanders), Felix Brückmann (Grizzlys Wolfsburg), Danny aus den Birken (EHC Red Bull München).

Verteidigung: Justin Krueger (SC Bern), Christian Ehrhoff, Pascal Zerressen, Moritz Müller (alle Kölner Haie), Sinan Akdag, Denis Reul (beide Adler Mannheim), Frank Hördler (Eisbären Berlin), Dennis Seidenberg (New York Islanders), Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München).

Sturm: Tobias Rieder (Arizona Coyotes), Marcus Kink, Matthias Plachta, Brent Raedeke, David Wolf (alle Adler Mannheim), Felix Schütz (Rögle BK), Patrick Hager, Phillip Gogulla (beide Kölner Haie), Patrick Reimer, Yasin Ehliz (beide Thomas Sabo Ice Tigers), Brooks Macek, Dominik Kahun, Yannic Seidenberg (alle EHC Red Bull München), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Frederik Tiffels (Western Michigan Broncos).

fw