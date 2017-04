Rekord-Wolf: Warum Statistiken für ihn zweitrangig sind

München - Für Michi Wolf steht die Mannschaft immer im Vordergrund. Eigene Statistiken sind für den EHC-Kapitän zweitrangig. Das Wichtigste: Er will auch in dieser Saison den Titel holen.

Irgendwie war von vornherein klar, dass das 300. DEL-Tor des EHC-Kapitäns Michi Wolf von großer Bedeutung für sein Team sein würde. Der 36-Jährige gehört zu den Spielern, die die Mannschaft immer über persönliche Erfolge und Wünsche stellen. Eitelkeiten sind dem Stürmer fremd. Und auch, wenn man Aussagen wie: „Das Wohl des Teams steht im Vordergrund“, gern mal als Floskel abstempelt, ist bei Wolf eigentlich jedem klar: Der meint das wirklich so!

Insofern sah der EHC-Captain in seinem 300. DEL-Tor am Dienstag im zweiten Finale gegen Wolfsburg in allererster Linie den Ausgleich zum 2:2. Ein wichtiges Tor, dass den Weg zum 3:2-Erfolg der Münchner ebnete ­– und die Mannschaft ihre Führung in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0 ausbauen ließ. Wolf kommentierte seinen Treffer so: „Es war ein super Pass von Yannic (Seidenberg, d. Red.). In erster Linie bin ich einfach nur froh, dass die Scheibe reinging.“

Viel lieber spricht er dagegen über die Leistung des gesamten Teams. „Wir haben am Dienstag ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben nicht aufgegeben und die Scheibe immer wieder vors Wolfsburger Tor gebracht. Außerdem hat Danny (aus den Birken, die Red.) großartig gehalten.“ Dass er mit seinem Tor die 300-Marke geknackt hat und nur ein Spieler der DEL noch mehr Tore auf dem Konto hat (Nürnbergs Patrick Reimer, 305) ist für Wolf absolut zweitrangig. „Das sind nur Statistiken. In allererster Linie zählt für mich der Titel“, so der EHC-Profi.

In der vergangenen Saison erfüllte sich der Vater von zwei Kindern mit dem EHC Red Bull München einen großen Traum: Der Gewinn der ersten Meisterschaft. „Die wohl schönste Erinnerung an die vergangene Saison ist der Moment, als ich den Pokal in die Höhe halten konnte. Das ist noch sehr präsent“, sagt Wolf. Und genau dieser Moment soll wiederholt werden. Donnerstag Abend (19.30 Uhr) steigt das dritte Spiel der Serie in der Olympia-Eishalle.

Mit Wolf fiebert auch seine Heimatstadt Füssen mit. Dort stand der Stürmer im Alter von fünf Jahren zum ersten Mal auf dem Eis. Dort wohnt seine Familie. Wenn er heuer mal frei hat, hilft der Eishockey-Profi im familieneigenen Schuhgeschäft aus, das sein Vater und seine Tante betreiben.

Ende dieser Saison läuft der Vertrag des MVP der vergangenen Playoffs bei den Red Bulls aus. Wie es dann weitergeht? Das wird nach der Saison entschieden. Sicher ist jedenfalls: Erfolg hin oder her, Michi Wolf wird eines immer bleiben: angenehm bodenständig.

Lena Meyer