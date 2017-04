EHC-Final-Gegner noch nicht klar, aber „Nürnberg wäre interessant …“

München - Am Mittwoch startet der EHC Red Bull München in die Mission Final-Vorbereitung. Wer der Gegner sein wird, ist den Spielern des Titelverteidigers egal - eigentlich ...

Das Final-Ticket ist gelöst, jetzt fehlt nur noch der Gegner! Seit Sonntag stehen die Münchner Eis-Cracks in der Endserie um die Deutsche Meisterschaft. Mit dem vierten Erfolg im fünften Halbfinalduell gegen Berlin machten die Red Bulls am Sonntag alles klar. Das Team von EHC-Coach Don Jackson schlug die Hauptstädter mit 2:1 nach Overtime. Kapitän Michi Wolf war es, der die Münchner nach einer harten Partie mit langer Unterbrechung aufgrund eines Feueralarms, erlöste. „Das war ein hoher Berg, den wir besteigen mussten“, sagte Jackson nach der Partie. „Berlin hat es uns extrem schwer gemacht und wir sind sehr froh, dass wir die Serie vorzeitig beenden konnten.“

Der EHC-Coach ist für ein Credo bekannt: Kein Playoff-Spiel sei so wichtig, wie das, das man nicht spielen müsse. Im Fall der Münchner sind es zwei mögliche Duelle, die ihnen dank des Sieges am Sonntag erspart bleiben. Die möglichen Finalgegner Nürnberg und Wolfsburg müssen dagegen noch mindestens ein Mal ran. In ihrer Halbfinalserie steht es derzeit 3:2 für Wolfsburg. Sollte es wirklich zu insgesamt sieben Spielen kommen, hätte der Finalgegner der Red Bulls ledigliche zwei Tage Zeit, um sich auf das erste Duell am Sonntag in München vorzubereiten. Die Roten Bullen konnten sich dagegen erst einmal über zwei freie Tage freuen. „Jeder möchte ein wenig Pause haben“, meint Jackson. „Man bekommt nie genügend Schlaf während einer Playoffserie. Permanent ist man in Gedanken an die bevorstehenden Spiele. Insofern sollen sich die Jungs erst einmal ausruhen und einige Videos schauen und über einige andere Dinge sprechen.“

„Wir tun gut daran, wenn wir auf uns selbst konzentrieren“

+ Vorzeitiger Finaleinzug: Die Red Bulls machten am Sonntag alles klar. © GEPA Pictures Eines werden die Münchner allerdings mit Sicherheit verfolgen. Wen es als letztes auf dem Weg zur Titelverteidigung zu schlagen gilt. Nach außen hin halten sich die Spieler bedeckt, was mögliche Präferenzen angeht. „Wir freuen uns, dass wir im Finale stehen“, so Frank Mauer. „Egal, wer nun kommt, es wird kein leichtes Spiel werden. Beide Gegner haben ihre Qualitäten. Wir tun gut daran, wenn wir auf uns selbst konzentrieren.“ Dennoch ist den Münchnern bewusst, was für Vor- und Nachteile die möglichen Kontrahenten mit sich bringen würden. Nürnberg gilt intern als der unbequemere Gegner, spielt sehr hartes, physisches Eishockey. Allerdings hätte ein Derby auch für die Spieler seinen Reiz. „Nürnberg wäre interessant. Mit denen haben wir noch eine Rechnung aus der Hauptrunde offen“, sagt Maxi Kastner. In dieser Saison konnten die Münchner kein Duell mit den Franken gewinnen. Eine Neuauflage des Finals der vergangenen Saison würde dagegen etwas mehr Reisestrapazen mit sich bringen.

Wie auch immer die Sache ausgeht, die Münchner wollen sich noch einmal von ihrer stärksten Seite präsentieren. Fehlen wird allerdings Deron Quint. Der Routinier wird aufgrund einer Beinverletzung in dieser Saison nicht mehr aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Ob Jason Jaffray spielen kann, soll an den Spieltagen entschieden werden.

Lena Meyer, Florian Weiß