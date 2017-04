EHC-Held Kahun: „Es ist ein Finale, da hört man einfach nicht auf“

München - Sieg nach rund 97 Minuten, noch drei fehlen zur Titelverteidigung und die Halle bebt - der EHC Red Bull München legte einen bemerkenswerten Start in die Finalserie hin.

Da stand er, umringt von Reportern, mit Baseballkappe und Kapuzenpulli. Der Mann, der eine halbe Stunde zuvor das längste DEL-Finalspiel aller Zeiten und das insgesamt achtlängste der Liga-Geschichte mit seinem Tor zum 3:2 für den EHC Red Bull München gegen die Grizzlys Wolfsburg nach 96:12 Minuten beendet hatte. „Ich hatte nicht einmal mehr Kraft zu jubeln“, scherzte Dominik Kahun. „Es war das bis jetzt anstrengendste Spiel, was ich jemals gespielt habe.“

Rund 56 Minuten lang sahen die Fans, die bereits lange vor Hallenöffnung eine rund 200 Meter lange Schlange vor den Eingängen bildeten, um die besten Plätze zu ergattern, eine ausgeglichene und enge Partie. „Wir haben einige ungewöhnliche Fehler gemacht vor den beiden Gegentoren“, erklärte EHC-Trainer Don Jackson. „Während des Spiels wurden wir stärker und stärker. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Fehler, die den Unterschied ausmachen. Wir haben diese erzwungen.“

Kahun ließ sich Krämpfe wegmassieren - und traf zum Sieg

In den rund 37 Minuten der Overtime dominierte der EHC, ließ den zuvor stark mitspielenden Wolfsburgern kaum noch Platz und verdiente sich so den ersten Sieg. Drei fehlen noch zur Titelverteidigung. „Das Essen vom Catering war schon dagestanden“, lachte Florian Kettemer auf die Frage nach den Overtime-Pausen, „ich glaube, ein paar Jungs wollten sich schon Nudeln und Fleisch holen.“

+ Dominik Kahun beim Sieger-Interview nach Spiel eins der Finalserie. © GEPA Pictures Wie anstrengend das Spiel war, zeigte sich, als sich Kahun einige Minuten vor seinem Tor auf der Bank die Krämpfe aus den Oberschenkeln massieren ließ: „Unsere Physios haben da einen guten Job gemacht.“ Und auch die Fans machten einen meisterlichen Job. Einige der 6142 Zuschauer im ausverkauften Rund fühlten sich an alte Hedos-Zeiten erinnert, als abwechselnd Nord- und Südkurve ihr Team im lautstarken Wechselgesang anfeuerten. „So laut habe ich unsere Fans in zwei Jahren nicht gehört!“, twitterte Rückkehrer Jason Jaffray nach dem Spiel.

Was neben dem Sieg bleibt: Schaaaaaalaalalaaaaaa schalalalaaaaaaa

Danke Nordkurve!

Danke Südkurve!

Danke Sitzplätze!

pic.twitter.com/oczEvdZgDj — EHC Red Bull München (@RedBullMuenchen) 10. April 2017

Public Viewing für EHC-Fans am Dienstag zu Spiel zwei

Am Ende seien laut Kahun alle Beteiligten froh gewesen, „dass wir uns hinsetzen und die Ausrüstung ausziehen konnten. Ich glaube, ich habe heute achtmal meine Schnürsenkel binden müssen. War ein sehr anstrengender Abend. Jetzt müssen wir schnell regenerieren.“ Viel Zeit dafür bleibt nicht, bereits am Dienstag (19 Uhr, so sehen Sie die Partie live) geht es mit Spiel zwei in Wolfsburg weiter. Für die Fans in München gibt es in der Nachtkantine im Werksviertel Mitte (Grafinger Straße 6) ein Public Viewing, der Eintritt ist ab 17 Uhr frei.

Was Trainer Jackson in Wolfsburg erwartet? „Nichts anderes, inklusive des Endergebnisses“, scherzte er. Auch da werden die Red Bulls alles geben müssen – notfalls auch wieder mit Verlängerung(en). Kahun: „Es ist ein Finale. Da ist es egal, was passiert, da hört man einfach nicht auf.“

Übrigens: Für Spiel drei, das am Donnerstag in München steigt, sind schon jetzt keine Tickets mehr verfügbar.

Florian Weiß