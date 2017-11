EHC verschläft Tabellenführung - überraschende Heimpleite gegen Schwennigen

Der EHC Red Bull München hat sein Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings überraschend verloren und somit den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst.

Watschn für den EHC! Die Bullen bezahlen beim überraschenden 2:5 gegen Schwenningen teuer für eine katastrophale Anfangsphase und müssen sich in der Tabelle wieder hinter Nürnberg anstellen.

Fünf Minuten, drei Gegentore – der EHC war zu Beginn des Spiels nur körperlich anwesend. Bartalis, Danner und Fleury nutzten die Chancen der Schwenninger eiskalt aus und ließen das mit 4.250 Zuschauern gefüllte Olympia-Eisstadion verstummen. Daryl Boyle verkürzte zwar auf 1:3 (9.), für mehr reichte es vor dem zweiten Drittel aber nicht.

Dort stand der EHC deutlich stabiler, kam offensiv aber kaum zur Entfaltung – Ex-EHC-Coach Pat Cortina hatte seine Schwenninger exzellent eingestellt. Doch es kam noch dicker für die Bullen, als Poukkula elegant zum 1:4 einschob (37.) – die Quittung: Pfiffe am Oberwiesenfeld!

Maxi Kastner entfachte bei den EHC-Fans zwar nochmal die Hoffnung aufs Comeback (46.) – das 2:5 durch Kaijoma (55.) brach den Bullen aber endgültig das Genick. Die Münchner kommen also schwach aus der Deutschland Cup-Pause und sind jetzt wieder in der ungeliebten Rolle des Jägers. Chance auf Wiedergutmachung gibt’s schon am Sonntag (17:00 Uhr) – dann geht’s zu den Kölner Haien.

Max Kramer