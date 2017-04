München - Was für ein Abend, was für eine Nacht. Nach der gelungenen Titelverteidigung ging es für die Münchner auf Party-Tour. Nach einem Zwischenstopp in der Kabine wurde im Restaurant Burger & Lobster bis in die Früh gefeiert.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert. Die komplette Burger & Lobster Bank in der Prannerstraße war Montagnacht gefüllt von Spielern, Trainern und Staff des EHC Red Bull München, sowie deren Freunde und Angehörige. In den Gesichtern ein Ausdruck: Freude pur!

Kein Wunder, nur wenige Stunden zuvor, hatten die Red Bulls ihr großes Ziel erreicht: Die Verteidigung der Meisterschaft! Mit dem 4:0-Erfolg im fünften Finalspiel gegen Wolfsburg machte das Team von Don Jackson in der eigenen Halle alles klar – und sicherte sich damit den zweiten Titel der Vereinsgeschichte! Klar, dass das ausgiebig gefeiert werden musste. Nach der ersten Party in der Kabine der Red Bulls, wo es Torte, Musik und das ein oder andere Bier gab, ging es gegen 23.00 Uhr weiter ins In-Lokal. Für die Spieler eine Überraschung. Denn vorab war extra nichts geplant worden. Frank Mauer: „Wir haben uns gar nicht damit befasst, dass es eine Feier geben könnte. An so etwas sollte man vor einer wichtigen Partie gar nicht denken, sondern sich nur aufs Spiel konzentrieren.“

+ Die Jungs vom EHC Red Bull München ­ließen es krachen - nicht nur in der Kabine. © GEPA Pictures Die eher kurze Planungsphase tat der Feierlaune allerdings keinen Abbruch. Die vorhandenen Gäste im Burger & Lobster wurden kurzerhand eingeladen, mitzufeiern. Und dann gab es das volle Programm: Tanzen auf den Tischen und der Bar, Champagnerduschen und auch das obligatorische „We are the champions!“ durfte nicht fehlen. Verteidiger Yannic Seidenberg, MVP der diesjährigen Playoffs, gebührte die Ehre, den Pokal mit Champagner zu befüllen. Unter großem Applaus seiner Mitspieler, versteht sich!

Die Mannschaftsparty war aber nur der Auftakt der Feierlichkeiten. Am Samstag findet ab 15.00 Uhr die große Meisterparty des EHC Red Bull München mit den Fans am Nockherberg statt. Ab 17.30 Uhr werden die Spieler mit einem Doppeldeckerbus vorfahren und mitfeiern. Sicherlich wird bis dahin ebenfalls immer wieder angestoßen werden. Am Freitag findet die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt statt. Glückwünsche vom Oberbürgermeister Dieter Reiter gab es schon einmal vorab. „Eine tolle Leistung“, lobte Reiter und fügte hinzu: „Der enorme Kampfgeist der Spieler und das Engagement des gesamten Teams verdienen größten Respekt und Anerkennung.“

+ Derek Joslin trank aus dem Pokal. © GEPA Pictures Verdient haben es sich die Jackson-Schützlinge in jedem Fall. Denn der Weg zum Titel war alles andere als ein einfacher. Mauer, für den es nach seinen Erfolgen mit Mannheim und München die dritte Meisterschaft in Folge ist, meinte: „Das ist alles noch so unwirklich. Wir waren über die gesamte Saison gesehen wahrscheinlich die beste Mannschaft. Aber das kommt nicht einfach so. Wir haben hart dafür gearbeitet und uns am Ende belohnt.“

Lena Meyer

