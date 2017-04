Final-Wahnsinn! Kahun schießt EHC nach 97 Minuten zum Sieg

München - Der EHC Red Bull München startet mit einem Sieg in die Final-Serie der DEL und beweist Geduld und Nervenstärke. Der Siegtreffer fiel erst nach 97 Minuten.

Was für ein Auftakt in die Finalserie! Der EHC Red Bull München rang die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung nieder und geht im Kampf um den Titel 1:0 in Führung. Dominik Kahun war der gefeierte Held, er erzielte den Siegtreffer in der 97. Minute!

Unter den 6142 Zuschauern in der ausverkauften altehrwürdigen Olympia-Eishalle weilte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter. Auch dank ihm, bzw. der Stadt München und dem FC Bayern könnte ab 2020 die 100 Millionen Euro teure neue Multifunktionshalle für 10.000 Zuschauer stehen. Vier Monate nach dem Comeback von Bayern-Präsident Uli Hoeneß scheint nun alles klar zu sein. Auch werde Red Bull auf die Namensrechte verzichten, berichtet die SZ mit Berufung auf Rathauskreise. Die Stadt und der FCB werden wie geplant Mieter, Red Bull zahlt die Baukosten.

Auf dem Eis der alten Halle entwickelte sich ein körperlich äußerst intensives erstes Finalduell mit harten Checks. Der EHC erwischte den besseren Start, doch wirklich viele Torchancen bekamen die Fans auf beiden Seiten nicht zu sehen. 29 Sekunden vor der ersten Pause erzielte Armin Wurm mit einem Schlenzer von der blauen Linie bei angezeigter Strafe gegen Pinizzotto die Führung für Wolfsburg. Mit 0:1 ging es in die Kabine.

Mit Schwung kam der Titelverteidiger aufs Eis und erzwang so den verdienten Ausgleich. Einen Querpass von Brooks Macek lenkt ein Wolfsburger unter Bedrängnis von Mads Christensen aus kurzer Distanz zum 1:1 ins Netz (26.). Der Treffer ließ die Grizzlys aber aus ihrem Durchhänger aufwachen, sodass zwei Minuten später Sebastian Furchner auf Zuspiel von Tyler Haskins bei einer Zwei-auf-eins-Situation die Gäste erneut in Führung brachte (28.). Der EHC musste sich zunächst neu sammeln, dann kam das nächste Überzahlspiel – und der erneute Ausgleich. Yannic Seidenberg schlenzte den Puck ins Netz – 2:2 (36.). „Das Powerplay funktioniert“, sagte er zur zweiten Pause bei Sport1. „Wir dürfen keine weiteren Zwei-gegen-eins-Situationen mehr erzeugen, dann fahren wir das nach Hause.“

In einem taktisch geprägten Schlussabschnitt mit deutlich weniger Torszenen ließen Jaffray (47.) und Aucoin die besten Chancen liegen, auf Wolfsburger Seite vergab Jeffrey Likens. So ging das erste Finalduell zwischen Red Bulls und Grizzlys wie schon 2016 in die Overtime. Und in der dominierten die Red Bulls die Grizzlys, doch fünf hochkarätige Chancen ließ München ungenutzt. Es dauerte bis in die zweite Verlängerung, ehe in der 97. Minute den Meister zum hochverdienten Sieg schoss.

Spiel zwei steigt am Dienstag, am Donnerstag geht es in München weiter. Die Partie ist bereits ausverkauft.

Florian Weiß