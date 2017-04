Finalserie EHC München gegen Wolfsburg: Für Don Jackson steht’s schon 7:0!

München - Auf geht’s zum letzten Streich! Der EHC Red Bull München startet am Sonntag um 16.45 Uhr in die finale Serie um die Deutsche Meisterschaft.

Das Team von Don Jackson trifft wie 2016 auf Wolfsburg. Die Norddeutschen entschieden ihr Halbfinale gegen Nürnberg in Spiel sechs am Dienstag für sich (4:2). Die Red Bulls hatten nach ihrem 4:1 in der Serie gegen Berlin eine komplette Woche spielfrei. „Es ist gut, dass es nun endlich losgeht“, meint EHC-Captain Michi Wolf. „Wir haben noch einmal hart trainiert und sind bereit.“ Als amtierender Meister und Spitzenreiter der Hauptrunde gelten die Münchner als Favorit auf den Titel. Auch die Finalbilanz von Coach Jackson gegen Wolfsburg spricht für sich. Genauso wie einige andere Final-Fakten. Die tz fasst sie zusammen:

Fakt 1: Für Jackson steht es 7:0! Ohne Sweep ging es für EHC-Coach Jackson in einem Finale gegen Wolfsburg noch nie. In der vergangenen Saison reichten den Münchnern bekanntlich vier Finalpartien, um die Best-of-Seven-Serie für sich zu entscheiden und damit den Titel zu holen. Genauso war es 2011. Damals traf Jackson, zu dem Zeitpunkt Chefcoach der Eisbären Berlin, ebenfalls im Finale mit seiner Mannschaft auf Wolfsburg. Da die Playoffs damals noch im Best-of-five-Modus ausgetragen wurden, reichten drei Partien, um sich den Titel zu sichern. Jackson verlor also noch kein Finalspiel gegen Wolfsburg.

Fakt 2: Die Münchner haben die Besten! Die Statistiken der diesjährigen Playoffs sprechen ebenfalls für die Red Bulls. Goalie Danny aus den Birken ist mit einem Gegentorschnitt von 1,25 bester Torhüter. Kony Abeltshauer, der bereits den Titel des Verteidiger des Jahres trägt, ist auch der Top-Verteidiger der bisherigen Playoffs. Er weist die beste Plus-Minus-Bilanz auf (8). Auch Stürmer Brooks Macek steht ganz oben. Er sorgte in den bisherigen Playoff-Partien für 13 Scorerpunkte. Allein der bereits mit Nürnberg ausgeschiedene Steven Reinprecht war mit 14 besser.

Fakt 3: Der Kapitän kann Geschichte schreiben! 299 DEL-Tore hat Michi Wolf auf dem Konto. Nur Patrick Reimer (Nürnberg) traf mit 305 Toren häufiger. Der EHC-Captain könnte im Finale also auch einen weiteren, persönlichen Rekord feiern. Für Wolf sind solche Statistiken allerdings zweitrangig. „In erster Linie will ich der Mannschaft helfen und den Titel verteidigen.“

Fakt 4: Drei Mal Meister! Ein Münchner könnte heuer sein Titel-Trio feiern. Frank Mauer gewann 2015 mit Mannheim die Meisterschaft. Eine Saison später folgte der Coup in München. Gelingt auch in diesem Jahr ein Sieg, wäre es der dritte Titel in drei aufeinanderfolgenden Jahren. „Natürlich ist mir das bewusst, aber diese Info befindet sich ganz weit im Hinterkopf“, so Mauer zur tz. „Mir geht es in erster Linie darum, Spiele zu gewinnen und den Titel zu holen.“ Na dann…

Lena Meyer