Kantersieg in Köln nach 0:2-Rückstand: EHC wieder Spitzenreiter

Meister erobert Tabellenführung zurück

+ © GEPA Pictures Sechs Mal durften die Red Bulls in Köln jubeln, wie hier Brooks Macek (Mitte) und Ryan Button (r.). © GEPA Pictures

Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der DEL. Dank des Kantersiegs in Köln und der besseren Tordifferenz lösen die Münchner die punktgleichen Nürnberg Ice Tigers an der Spitze ab.