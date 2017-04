Was für ein Krimi! Wolf schießt EHC ins DEL-Finale

München - Der EHC Red Bull München steht erneut im Finale um die deutsche Meisterschaft. Auch eine Spielunterbrechung wegen eines Feueralarms stoppte den Titelverteidiger nicht.

Playoff-Krimi vom Feinsten! Kampf, Leidenschaft, ein falscher Feueralarm und der entscheidende Treffer in der Verlängerung – sie waren die Wegbegleiter des 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)-Erfolgs des EHC Red Bull München am Sonntag gegen die Eisbären Berlin. Kapitän Michi Wolf schoss den Meister mit seinem Tor in der 72. Minute in die Final-Serie um den Titel. Dort trifft der EHC entweder auf Nürnberg oder Wolfsburg. Die Serie geht nach dem 4:1-Erfolg der Franken in Spiel sechs, das am Dienstag steigt.

„Das war ein hoher Berg, den wir heute besteigen mussten“, sagte EHC-Trainer Don Jackson nach dem Spiel. Am Ende haben wir unser Ziel erreicht. Berlin hat es uns extrem schwer gemacht und wir sind sehr froh, dass wir die Serie heute beenden konnten. Danny aus den Birken war überragend.“

Vor ausverkauften Rängen im Olympia-Eisstadion waren die Hausherren die zunächst spielbestimmende Mannschaft. Innerhalb der ersten drei Minuten hatten Wolf, Pinizzotto und Eder die EHC-Führung auf dem Schläger. Für die überraschende Gäste-Führung brauchte es ein Geschenk der Red Bulls. Daryl Boyles Passversuch vom eigenen Tor weg in die Spitze landete genau auf dem Schläger von Laurin Braun und der zog direkt ab – 0:1 (14.). „Das Spiel ist nun mal so, es besteht aus Fehlern. Das passiert“, meinte Teamkollege Kettemer dazu. Berlin war ab da ebenbürtig, Rankel und Noebels hatten gute Chancen. Auf Münchner Seite vergaben Macek in Unterzahl und Abeltshauser zwei Großchancen.

Mauer nach Solo mit dem wichtigen Ausgleich

Es entwickelte sich das bisher intensivste Duell dieser Halbfinal-Serie, was vor allem an den bissig agierenden Berlinern lag. Nach 24 Minuten war der Arbeitstag von Konrad Abeltshauser wegen hohen Stocks mit Verletzungsfolge beendet. In der Folge überstand der EHC die fünfminütige Unterzahl, in der die Jackson-Truppe sogar nach einer weiteren Strafe einige Momente mit nur drei Mann agieren musste, unbeschadet – und das setzte offenbar Kräfte bei den Red Bulls frei. Nach einem Faustkampf zwischen EHC-Kapitän Wolf und Berlins Dupont (Bundestrainer Marco Sturm: „Das war das richtige Zeichen“) war es Frank Mauer, der sich den Puck erkämpfte und sein Solo mit einem platzierten Schuss zum 1:1 abschloss (33.). „Dieses Tor aus dem Nichts haben wir gebraucht“, so der Torschütze.

+ Matchwinner: Kapitän Michael Wolf schoss den EHC ins Finale. © GEPA Pictures Jetzt wurde die Partie zum Krimi – auf und dann auch neben dem Eis. Denn nach 49 Minuten wurde das heiße Duell durch einen laut Stadionsprecher Stefan Schneider „mutwillig herbeigeführten Feueralarm in der Südkurve“ unterbrochen, alle 6142 Zuschauer und die Teams mussten die Halle vorübergehend verlassen. Die Teams gingen in die Kabine. Jackson: „Wir haben das für ein kleines Meeting genutzt.“ Nach der Freigabe der Halle durch die Feuerwehr ging es weiter, doch ein Tor fiel nicht mehr – die Verlängerung musste entscheiden. Auch diese verlief ausgeglichen – dann erlöste Wolf die Münchner und schoss sein Team ins Finale.

Florian Weiß