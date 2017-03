Kommt Hager früher zum EHC?

München - Geht's jetzt ganz schnell? Die Red Bulls könnten schon bald einen neuen Spieler in ihre Reihen aufnehmen. Bevor aber an Personalien gedacht wird, steht erst einmal das Halbfinale an.

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Nationalspieler Patrick Hager soll schon in der kommenden Saison im Dress des EHC Red Bull München auf dem Eis stehen. Der Grund für den schnellen Wechsel des Kölners ist ein Eklat! Der 28-Jährige wurde am Mittwoch von seinem derzeitigen Verein suspendiert. Die Kölner schweigen zu den Gründen, es soll aber beim vierten Viertelfinal-Duell mit Wolfsburg (1:5) intern zum Streit gekommen sein. Die Rede ist von teamschädigendem Verhalten Hagers, der momentan mit seiner Form zu kämpfen hat. Auf Nachfrage erklärte der Verein lediglich, Hager werde am Freitag im fünften Viertelfinal-Spiel in jedem Fall nicht auf dem Eis stehen. Gut möglich, dass das auch die vorzeitige Auflösung seines Vertrages bedeutet! Und damit wäre der Weg an die Isar frei.

Schon länger hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Stürmer 2018 nach München kommen soll. Angeblich lockten die Red Bulls den 28-Jährigen mit einem Fünf-Jahres-Vertrag. Auf Nachfrage wollte sich natürlich niemand offiziell dazu äußern. Die Münchner wollen sich nun erst einmal auf das anstehende Halbfinale konzentrieren. Denn anders als die Kölner haben die Red Bulls das Ticket hierfür bereits in der Tasche. Am Mittwochabend hatte das Team von Trainer Don Jackson an der Nordseeküste den Sweep perfekt gemacht und auch das vierte Duell der Best-of-Seven-Serie gegen Aufsteiger Bremerhaven für sich entschieden (8:2). Damit stehen die Münchner als erste Mannschaft im Halbfinale. „Wir waren von der allerersten Minute an bereit und haben von vorne bis hinten ein tolles Spiel abgeliefert“, so Jackson.

Den Münchnern winkt nun über eine Woche Regenerations- und Trainingszeit, bevor am 24. März das Halbfinale in der eigenen Halle beginnt. „Wir wollten das unbedingt durchziehen, Spiel vier gewinnen und die Serie beenden“, so Stürmer Maxi Kastner. „Die freien Tage haben wir uns nun verdient.“

Genau diese freien Tage können am Ende entscheidend sein. Denn eines ist unumstritten: Die Playoffs verlangen den Körpern der Sportler alles ab. Durch den Sweep haben sich die Münchner mindestens eins, höchstens drei weitere Duelle erspart. Deshalb stand nach der gestrigen Rückkehr nur ein kurzes Trockentraining auf dem Programm. Freitag und Samstag gab Coach Jackson seinen Schützlingen komplett frei. Auf wen die Red Bulls dann im Halbfinale treffen werden, wird sich zeigen. Möglich sind Duelle mit Berlin, Augsburg, Wolfsburg oder Köln. Letztere Halbfinalpaarung ist zwar unwahrscheinlich, wäre aber besonders pikant.

