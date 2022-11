Eishockeyspiel in München eskaliert - Polizei muss mit Schlagstöcken eingreifen

Von: Günter Klein

Am Freitag kam es zu Auseinandersetzungen beim Eishockeyspiel EHC gegen Straubing. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Am Freitag ist es während eines Eishockey-Spiels in München eskaliert. Die Polizei musste eingreifen, als Straubinger und EHC-Fans aufeinander losgingen.

München - Polizei steht an Eishockey-Spieltagen in München ja immer vor der Halle - und auch innen sieht man Uniformierte ihre Runden drehen. In der Regel sind es auch für die Diensthabenden ruhige Abende. Eishockey-Publikum hebt sich von der Fußball-Kundschaft ab: Verbal geht’s zwar zur Sache, doch die Farben begegnen sich in den Pausen friedlich zum Kaltgetränk.

Provokationen zwischen EHC-Fans und Straubingern eskalieren - Polizei muss eingreifen

Am Freitag war es am Oberwiesenfeld anders als sonst. Die 30 Beamtinnen und Beamten mussten eingreifen, als es nach Ende der Partie zwischen dem EHC RB und Straubing (3:2 n. V.) zu Auseinandersetzungen kam. Die Polizei schildert gegenüber der tz die Vorkommnisse in der Südkurve so: Straubinger Fans, die ihren Stehblock komplett füllten, wurden aus Münchner Sitzplatzreihen provoziert, woraufhin einige Niederbayern zum Sturm auf den Sektor übergingen. Die Polizisten setzten Schlagstöcke ein (zu Blessuren sei es dabei aber nicht gekommen), und es wurden im Nachgang Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt - sowohl gegen Straubinger als auch Münchner. Es gab auch Gästefans, die versuchten zu fliehen.

Erstmals in dieser Saison war die Münchner Halle ausverkauft - auch wegen des großen Andrangs aus Straubing. Tigers-Anhänger reklamierten in Internet-Beiträgen, dass einige für Gäste vorgesehene Tickets an Münchner verkauft worden wären. Die Mannschaft des EHC RB München bekam von den Straubing-Umtrieben wenig mit, sie spielt heute (19.30 Uhr) in Köln - ohne großes Konfliktpotenzial. (gük)

