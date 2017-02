Playoffs der DEL 2017: Termine, Regeln, Spielplan und Ergebnisse

EHC-Keeper David Leggio will den Meisterpokal auch 2017 in die Höhe stemmen.

München - Im März startet die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) mit den Playoffs 2017 in ihre heiße Phase. Wer wird Meister? Termine, Regeln, Spielplan und Ergebnisse finden Sie hier.

Die Zeit des fünfeinhalb Monaten dauernden Vorspiels für die heißeste Eishockey-Zeit des Jahres neigt sich dem Ende entgegen. Mit dem 52. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Sonntag, 26. Februar, endet die Hauptrunde der Saison 2016/17. Das ist auch der Startschuss für die diesjährigen Playoffs um die Deutsche Meisterschaft, in der zehn der 14 DEL-Teams dann um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Erster Playoff-Spieltag ist Mittwoch, 1. März.

Für den EHC Red Bull München heißt das auch: Die Mission Titelverteidigung geht in die entscheidende Phase. Der amtierende Meister will den Pokal in der Landeshauptstadt behalten und geht als Topfavorit in die Playoffs. Mit einer unglaublichen Serie, in der der EHC im Viertelfinale die Straubing Tigers (4:1-Siege), im Halbfinale die Kölner Haie (4:1) und in der Final-Serie die Grizzlys Wolfsburg sogar mit einem 4:0-Sweep besiegte, sicherte sich das Team aus der Landeshauptstadt am 22. April 2016 den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Als schärfste Kontrahenten des EHC Red Bull München gelten in diesem Jahr die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg, die die Red Bulls in allen vier Hauptrunden-Duellen schlagen konnten. Hinzu kommen die defensiv starken Kölner Haie und die wiedererstarkten Adler Mannheim.

Es gibt einige besondere Regeln und Rahmenbedingungen, unter denen die DEL-Playoffs ausgetragen werden. Damit auch jeder mitreden und richtig mitfiebern kann, beantworten wir hier die wichtigsten Fragen zum Thema Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

DEL-Playoffs: Was ist das eigentlich?

Der Ausruck „Playoff“ bedeutet so viel wie „herausspielen“ oder „wegspielen“. Bekannt ist die Wettbewerbsform der Playoffs aus den USA, wo im Eishockey, Basketball, American Football und sogar im Fußball der Meistertitel in diesem Format ausgespielt wird. Vereinfacht gesagt treten die zehn qualifizierten Teams in K.o.-Runden gegeneinander an, der Sieger der über drei bis sieben Spiele gehenden Duelle zieht in die nächste Runde ein. Pro Runde wird eine bestimmte Anzahl von Siegen benötigt, um weiterzukommen. Bis dieses Ziel erreicht wird, werden weitere Spiele in der Serie gespielt. Gewinnt eine Mannschaft ein Duell ohne Niederlage, spricht man von einem „Sweep“ (zu deutsch: fegen, wegwischen, abräumen). In Deutschlands höchster Eishockey-Klasse finden die Playoffs seit 1981 Anwendung.

DEL-Playoffs 2017: Qualifikation durch Hauptrunde

In der DEL-Hauptrunde treten 14 Teams in einer Liga gegeneinander an. Anders als beim Fußball treffen die Teams im Eishockey aber nicht zweimal aufeinander, sondern treten vier Mal gegeneinander an. Somit ergibt sich eine Hauptrunde mit 52 Spieltagen, an deren Ende die Tabellenplatzierung entscheidet, ob eine Mannschaft den Sprung in die Playoffs schafft.

Plätze 1 bis 6: Diese Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale.

Diese Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale. Plätze 7 bis 10: Diese Teams duellieren sich um die verbleibenden beiden Plätze im Viertelfinale in den sogenannten Pre-Playoffs. Dabei spielt der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.

Diese Teams duellieren sich um die verbleibenden beiden Plätze im Viertelfinale in den sogenannten Pre-Playoffs. Dabei spielt der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten. Platz 10 bis 14: Für die letzten vier Mannschaften in der Abschlusstabelle der Hauptrunde ist die Saison beendet.

Team Sp. S SV NV N Tore Pkt Quali 1. EHC Red Bull München (M) 52 31 5 4 12 188:122 107 PO 2. Adler Mannheim 52 30 6 4 12 183:135 106 PO 3. Nürnberg Ice Tigers 52 27 7 7 11 177:132 102 PO 4. Kölner Haie 52 31 1 2 18 145:109 97 PO 5. Grizzlys Wolfsburg 52 25 5 6 16 153:128 91 PO 6. Augsburger Panther 52 23 7 4 18 155:152 87 PO 7. ERC Ingolstadt 52 22 2 6 22 159:157 76 PPO 8. Eisbären Berlin 52 19 2 7 24 125:148 68 PPO 9. Straubing Tigers 52 18 3 7 24 147:168 67 PPO 10. Fischtown Pinguins (N) 52 17 5 3 27 144:162 64 PPO 11. Düsseldorfer EG 52 16 7 1 28 127:161 63 12. Schwenninger Wild Wings 52 12 9 4 27 122:156 58 13. Iserlohn Roosters 52 13 4 8 27 129:171 55 14. Krefeld Pinguine 52 11 6 6 29 120:173 51

M = Deutscher Meister 2016, N = Neuling, Aufsteiger aus der DEL2

DEL-Playoffs 2017: Besonderheiten durch Heim-Regel

Die Hauptrunden-Platzierung ist nicht nur ausschlaggebend dafür, ob ein Team den Sprung in die Playoffs schafft. Sie spielt auch für deren Verlauf eine entscheidende Rolle. Der Grund hierfür ist die Regelung, dass das in der Hauptrunde besser platzierte Team bei einem Duell in den Playoffs stets die Duelle 1, 3, 5 und auch ein eventuelles entscheidendes 7. Spiel immer in eigener Halle austragen wird. Ein Beispiel: Trifft der Vorrundendritte auf den Vorrundensiebten, spielt der Dritte als besser platziertes Team die Partien 1, 3, 5 und 7 zu Hause. Daraus ergeben sich folgende Konstellationen:

Platz 1: Garantierter Heimvorteil in allen Playoff-Spielen, inklusive Final-Serie.

Garantierter Heimvorteil in allen Playoff-Spielen, inklusive Final-Serie. Platz 2: Garantierter Heimvorteil in allen Playoff-Spielen. Nur im Finale könnte dies nicht der Fall sein - nämlich dann, wenn es gegen den Vorrundensieger geht.

Garantierter Heimvorteil in allen Playoff-Spielen. Nur im Finale könnte dies nicht der Fall sein - nämlich dann, wenn es gegen den Vorrundensieger geht. Platz 3 und 4: Garantierter Heimvorteil in den Playoff-Viertelfinals. Danach kommt es auf die Vorrunden-Platzierung des Gegners an.

Garantierter Heimvorteil in den Playoff-Viertelfinals. Danach kommt es auf die Vorrunden-Platzierung des Gegners an. Platz 5 und 6: Definitiv kein Heimvorteil im Viertelfinale. Danach kommt es auf die Vorrunden-Platzierung des Gegners an.

Definitiv kein Heimvorteil im Viertelfinale. Danach kommt es auf die Vorrunden-Platzierung des Gegners an. Plätze 7 bis 10: Nach der Qualifikation über die Pre-Playoffs haben die beiden Mannschaften grundsätzlich einen kleinen Nachteil, da sie immer zunächst auswärts antreten müssen.

DEL-Playoffs: Das passiert bei einem Remis nach 60 Minuten

Endet ein Spiel nach der regulären Spielzeit Unentschieden, geht es in eine maximal 20 Minuten dauernde Verlängerung (auch Overtime genannt). Sie endet dann, wenn eine Mannschaft einen Treffer erzielt ("Sudden death") - vergleichbar mit dem Golden Goal, das es einige Jahre im Fußball gab. Bleibt es in der Overtime torlos, geht es weiter in die nächste Verlängerung. Ein entscheidendes Penaltyschießen wie in der Hauptrunde gibt es in den Playoffs der DEL seit der Saison 2007/2008 nicht mehr. Das längste Playoff-Spiel der DEL-Geschichte ging übrigens über 168:16 Minuten, also inklusive sechs (!) Verlängerungen. Am 22. März 2008 siegte Köln mit 5:4 gegen Mannheim.

DEL-Playoffs 2017: Die Termine

Der Spielplan der Playoffs 2017 wurde von der DEL bereits festgelegt, die Termine sind fix. Aber Achtung: Teilweise können diese sich aufgrund der Hallenbelegungen an einigen Standorten noch ändern.

Spieltag Pre-Playoff Viertelfinale Halbfinale Finale Spiel 1 Mi, 01.03.2017 Di, 07.03.2017/

Mi, 08.03.2017 Fr, 24.03.2017 So, 09.04.2017 Spiel 2 Fr, 03.03.2017 Fr, 10.03.2017 So, 26.03.2017 Di, 11.04.2017 Spiel 3 So, 05.03.2017* So, 12.03.2017 Di, 28.03.2017/

Mi, 29.03.2017 Do, 13.04.2017 Spiel 4 --- Di, 14.03.2017/

Mi, 15.03.2017 Fr, 31.03.2017 Sa, 15.04.2017 Spiel 5 --- Fr, 17.03.2017* So, 02.04.2017* Mo, 17.04.2017* Spiel 6 --- So, 19.03.2017* Di, 04.04.2017/

Mi, 05.04.2017* Mi, 19.04.2017* Spiel 7 --- Di, 21.03.2017/

Mi, 22.03.2017* Fr, 07.04.2017* Fr, 21.04.2017*

*falls erforderlich

+ Berlins Bruno Gervais (vorne) trifft gegen Ingolstadt-Keeper Timo Pielmeier. Kommt es auch in den Playoffs zu diesem Duell? © imago/Bernd König

DEL-Playoffs 2017: 1. Runde (Pre-Playoffs)

Die beiden Duelle in den Pre-Playoffs (quasi eine Art Vorrunde) werden in der Serie im Modus Best-of-Three ermittelt, hierbei spielt der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten. Das Heimrecht wechselt von Spiel zu Spiel, das besser platzierte Team hat zuerst Heimrecht. Die Mannschaft, die zuerst zwei Begegnungen gewinnt, steht im Viertelfinale.

Termine der DEL Playoffs: Pre-Playoffs Heimrecht in den Duellen 1 und 3* Heimrecht im Duell 2 Ergebnisse Serie Mi, 01.03. Fr, 03.03. So, 05.03.* ERC Ingolstadt (7) Fischtown Pinguins (10) -:-, -:- -:- Mi, 01.03. Fr, 03.03. So, 05.03.* Eisbären Berlin (8) Straubing Tigers (9) -:-, -:- -:-

*falls erforderlich

DEL-Playoffs 2017: Viertelfinale

Sind die beiden Paarungen der Pre-Playoffs entschieden, stehen auch die Duelle im darauffolgenden Viertelfinale fest. Im Gegensatz zu Fußball-Turnieren, bei denen schon mit der ersten K.o.-Runde feststeht, welche Paarungen es im weiteren Verlauf geben wird, ergeben sich in den Playoffs der DEL die Partien erst durch die Ergebnisse der vorhergespielten Runde. Entscheidend hierfür ist die Hauptrundenplatzierung der beiden Kontrahenten. Es tritt stets das in der Vorrunde bestplatzierte Team gegen das schlechtplatzierteste Team an, das zweitbeste gegen das zweitschlechteste usw. Durch die Pre-Playoffs müssen die beiden Bestplatzierten der Vorrunde zudem diese Ausscheidungsspiele abwarten, bis deren Gegner feststeht. Grundsätzlich sieht das DEL-Viertelfinale wie folgt aus:

Platz 1 vs. schlechter platzierter Gewinner Pre-Playoffs

Platz 2 vs. besser platzierter Gewinner Pre-Playoffs

Platz 3 vs. Platz 6

Platz 4 vs. Platz 5

Diese Duelle werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt. Für ein Weiterkommen werden also vier Siege benötigt. Das Heimrecht wechselt von Spiel zu Spiel, das besser platzierte Team spielt immer zuerst zu Hause.

Termine der DEL Playoffs: Viertelfinale Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5* und 7* Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6* Ergebnisse Serie Di, 07.03. Fr, 10.03. So, 12.03. Di, 14.03. EHC Red Bull München (1) schlechter platzierter Gewinner Pre-Playoffs -:-, -:-, -:-, -:- -:- Di, 07.03. Fr, 10.03. So, 12.03. Di, 14.03. Adler Mannheim (2) besser platzierter Gewinner Pre-Playoffs -:-, -:-, -:-, -:- -:- Mi, 08.03. Fr, 10.03. So, 12.03. Di, 14.03. Thomas Sabo Ice Tigers (3) Augsburger Panther (6) -:-, -:-, -:-, -:- -:- Di, 07.03. Fr, 10.03. So, 12.03. Mi, 15.03. Kölner Haie (4) Grizzlys Wolfsburg (5) -:-, -:-, -:-, -:- -:- *falls erforderlich

DEL-Playoffs 2017: Halbfinale

Auch die Duelle um den Einzug ins Finale werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt. Für ein Weiterkommen werden also vier Siege benötigt. Das Heimrecht wechselt von Spiel zu Spiel, das besser platzierte Team spielt immer zuerst zu Hause.

Termine der DEL Playoffs: Halbfinale Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5* und 7* Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6* Ergebnisse Serie --- --- -:-, -:-, -:-, -:- -:- --- --- -:-, -:-, -:-, -:- -:- *falls erforderlich

DEL-Playoffs 2017: Finale

Wie schon das Viertelfinale und das Halbfinale wird die Final-Serie um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft im Modus Best-of-Seven ausgespielt. Für den Gewinn des Meistertitels werden also vier Siege benötigt. Das Heimrecht wechselt von Spiel zu Spiel, das besser platzierte Team spielt immer zuerst zu Hause.

Termine der DEL Playoffs: Finale Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5* und 7* Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6* Ergebnisse Serie --- --- -:-, -:-, -:-, -:- -:- *falls erforderlich

+ So feierte der EHC Red Bull München den Titelgewinn am 22. April 2016. © GEPA Pictures

Beispiel: So liefen die DEL-Playoffs 2016

Um das Ganze anschaulicher zu gestalten, werfen wir einen Blick auf die Playoffs des vergangenen Jahres. In Klammern steht immer die Platzierung der Hauptrunde. Die fett markierten Teams kamen eine Runde weiter.

DEL-Playoffs 2016: 1. Runde (Pre-Playoffs)

Heimrecht in den Duellen 1 und 3* Heimrecht im Duell 2 Ergebnisse Serie Kölner Haie (7) Adler Mannheim (10) 6:3, 2:5, 4:2 2:1 ERC Ingolstadt (8) Straubing Tigers (9) 3:4, 1:2 n.V. 0:2

DEL-Playoffs 2016: Viertelfinale

Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5 und 7 Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6 Ergebnisse Serie EHC Red Bull München (1) Straubing Tigers (9) 5:0, 2:1 n.V., 4:0, 1:2, 2:1 4:1 Eisbären Berlin (2) Kölner Haie (7) 0:3, 1:0 n.V., 5:1, 0:4, 4:1, 1:5, 2:3 3:4 Iserlohn Roosters (3) Thomas Sabo Ice Tigers (6) 4:0, 2:4, 1:4, 1:7, 4:2, 2:3 2:4 Grizzlys Wolfsburg (4) Düsseldorfer EG (5) 1:4, 3:2, 5:1, 1:0 n.V., 4:1 4:1

DEL-Playoffs 2016: Halbfinale

Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5 und 7 Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6 Ergebnisse Serie EHC Red Bull München (1) Kölner Haie (7) 5:1, 1:5, 3:1, 5:1, 5:4 4:1 Grizzlys Wolfsburg (4) Thomas Sabo Ice Tigers (6) 6:2, 3:1, 3:0, 4:5, 2:3 n.V., 2:1 4:2

DEL-Playoffs 2016: Finale

Heimrecht in den Duellen 1, 3, 5 und 7 Heimrecht in den Duellen 2, 4 und 6 Ergebnisse Serie EHC Red Bull München (1) Grizzlys Wolfsburg (4) 2:1 n.V., 5:4, 4:1, 5:3 4:0

