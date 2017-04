Serie wieder offen: EHC patzt im dritten Spiel

München - Vorentscheidung vertagt! Am Donnerstag verlor der EHC Red Bull München sein Heimspiel gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. Damit steht es jetzt in der Finalserie nur noch 2:1.

Die beiden ersten Partien hatte der EHC knapp gewonnen. Zweimal 3:2 stand es am Ende. Beim ersten Spiel in München fiel der entscheidende Treffer erst in der 97. Minute durch Dominik Kahun. Am Dienstag lagen die Münchner in Wolfsburg sogar mit 0:2 zurück.

Von Anfang an merkte man, dass es die Münchner am Donnerstag nicht so spannend machen wollten. Nach 15 Sekunden hatte Kahun gleich die erste dicke Chance. Auch in der Folge spielte nur der EHC. Keith Aucoin, Jerome Flaake und Jon Matsumoto ließen gute Möglichkeiten liegen. In der 8. Minute dann endlich das 1:0. Aucoin ließ seinen Gegenspieler alt aussehen und legte den Puck an Goalie Felix Brückmann vorbei ins Tor. Die Red Bulls waren im ersten Drittel des Spiels deutlich präsenter als die Gäste, obwohl der EHC in der Folge nicht mehr die ganz hochkarätigen Chancen hatte. Von den Grizzlys kam aber offensiv einfach viel zu wenig. Verdient ging es mit der Führung in die Pause.

Fünf Minuten Überzahl bleiben ungenutzt

Im zweiten Drittel waren die Wolfsburger plötzlich besser. Sie profitierten von einer Überzahl aus dem vorherigen Drittel, Stephen Dixon netzte zum 1:1 ein (22.). München tat sich jetzt deutlich schwerer, als noch im vorherigen Abschnitt gefährlich vor das Tor von Brückmann zu kommen. Selbst eine fünfminütige Überzahl, nachdem Maxi Kastner blutend vom Eis musste, konnten die Red Bulls nicht nutzen. Die Gäste waren dagegen eiskalt. Kuddelmuddel vor Danny aus den Birken – Brent Aubin behielt die Übersicht - 1:2 (33.)! Im direkten Gegenzug zappelt der Puck wieder im Netz, diesmal in dem der Wolfsburger. Doch statt Ausgleich hieß es für Steven Pinizotto: Ab auf die Strafbank! 2 Minuten gab´s wegen Behinderung. Auch in der Folge hatten München Problem. Statt Chancen sammelten die Red Bulls Strafminuten. Mit zwei Mann weniger ging´s deshalb ins dritte Drittel.

Die Unterzahl überstand der EHC, der jetzt wieder Oberwasser hatte. Mads Christensens Chance in der 34. Minute war der Beginn einer Reihe von Gelegenheiten, doch Wolfsburgs Goalie Brückmann war immer wieder zur Stelle und vereitelte beste Chancen der Münchner. In der Folge taten sich die Münchner aber wieder schwerer gegen die gute Defensive der Wolfsburger. Dazu holten sich die Red Bulls zu viele Strafzeiten. Am Ende stand‘s 1:2 - die erste Niederlage in der Finalserie für den EHC. Am Samstag gibt´s Spiel Nummer vier in Wolfsburg.