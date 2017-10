Sieg im Spitzenspiel: Starker EHC bezwingt Mannheim

Mit einer über weite Strecken bärenstarken Leistung schlägt der EHC Red Bull München im Topspiel die Adler Mannheim und festigt seine Position in der Spitzengruppe der DEL.

Vier Punkte aus zwei Topspielen – so lautet die Wochenendbilanz des EHC Red Bull München. Der knappen 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Freitag in Nürnberg ließ der Meister am Sonntag einen 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)-Heimsieg über die Adler Mannheim folgen. Zwei EHC-Cracks feierten Jubiläum: Für Jerome Flaake war es der 500. Einsatz in der DEL, für Steve Pinizzotto der 100.

Die Hausherren kamen nicht nur besser in die Partie als die Gäste aus der Quadratestadt, sie bestimmten das Spielgeschehen. Folgerichtig ging der EHC nach sechs Minuten in Führung, Kapitän Michael Wolf verwertete in Überzahl einen schönen Pass von Frank Mauer in den Rückraum zum 1:0 (6.). In der Folge drückten die Münchner die Adler immer mehr in die Defensive, bestachen durch körperliche Präsenz, erzwangen immer wieder Fehler beim Gegner und blieben selbst der Strafbank fern.

Der Eindruck verstärkte sich im Mittelabschnitt, in dem nach 109 Sekunden Konrad Abeltshauser (22.) und fünf Minuten später Brooks Macek (27.) jeweils mit schönen Handgelenksschüssen das Spiel auf 3:0 stellten. Alles sah nach einem wahrhaft meisterlichen Alleingang aus – doch dann kippte die Partie kurzzeitig. Mit den Mannheimer Torschüssen sieben und acht verkürzten Chad Kolarik (30.) und Garrett Festerling auf 3:2 und sorgten dafür, dass die 4280 Fans auf einmal ein komplett anderes und offenes Spiel zu sehen bekamen. Die beiden Treffer brachten Mannheim zurück ins Spiel, den Schock der zwei Treffer musste der EHC erst einmal verdauen.

Das Durchschnaufen in der zweiten Pause half den Red Bulls zurück ins Spiel, denn das Schlussdrittel begannen sie wieder mit mehr Schwung, so dass Jaffray den Abstand wieder auf zwei Tore ausbauen konnte – 4:2 (47.). Mannheim blieb zwar gefährlich, doch die Münchner waren nun wieder spielbestimmend, vergaben aber ihre Chancen zur vorzeitigen Entscheidung. So hieß es Zittern bis zum Ende – mit dem Happy End für die Red Bulls.

Bereits am Dienstag geht es für den EHC in der Champions League weiter, dann kann die Jackson-Truppe mit einem Sieg bei Brynäs IF in Schweden den Gruppensieg einfahren.

Florian Weiß