Zwei-Tore-Rückstand schockt EHC nicht - Red Bulls auf Meisterkurs

Wolfsburg - Was für eine Moral, was für ein Comeback! Der EHC Red Bull München dreht ein 0:2 und fährt Sieg Nummer zwei im Kampf um die Titelverteidigung ein.

Nach einer in der Schlussphase unfassbar starken Abwehrleistung geht der EHC Red Bull München in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft durch ein 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:0-Siegen in Führung und ist auf Titelkurs. Dabei drehten die Red Bulls sogar einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

Die 4503 Zuschauer in der Wolfsburger Eis-Arena sahen ein zweites Duell der Finalserie, das es in sich hatte. Hohes Tempo, aggressives, aber stets faires Spiel zweier Teams, die zurecht im Finale um den Titel stehen. Obwohl die Red Bulls zunächst mehr vom Spiel hatten, gingen die Grizzlys nach acht Minuten in Führung. Einen katastrophalen Pass von EHC-Verteidiger Smaby verwertete Nicholas Johnson cool zum 1:0. Der EHC scheiterte ein ums andere Mal am starken Wolfsburger Goalie Felix Brückmann. „Wir haben nicht so gut gespielt, das können wir besser“, ärgerte sich Mads Christensen bei Sport1.

Ähnlich begann der Mittelabschnitt – und wieder waren es die Niedersachsen, die erneut in Person von Johnson trafen und in der 24. Minute auf 2:0 stellten. Doch der Meister schlug zurück - und das in Unterzahl. Kastner erzwang den Scheibenverlust, Mauer stürmte nach vorne, seinen Abpraller versenkte Youngster Kastner zum 1:2 aus Münchner Sicht. Das war der Weckruf für den Titelverteidiger. Mauer: „Das Unterzahltor war der Dosenöffner.“ Nach 37 Minuten setzte Seidenberg den Kapitän mustergültig in Szene und Michael Wolf netzte in Überzahl zum 2:2 ein – es war sein 300. DEL-Tor. „In dem Augenblick war mir das egal“, meinte der Jubilar in der Pause trocken. Doch es kam noch besser: Einen genialen Pass von Kahun schob Mauer 49 Sekunden vor der zweiten Pause zum 3:2 für den EHC ins Tor – die Partie war gedreht. Und das, obwohl die Gäste bis hierhin zwölf Strafminuten sammelten.

Im Schlussabschnitt hatte zunächst das Team von Meistertrainer Don Jackson weiterhin mehr vom Spiel, doch zwei Überzahlspiele konnten nicht zur Vorentscheidung genutzt werden. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich die Partie zu einer Abwehrschlacht aus Münchner Sicht, Wolfsburg mobilisierte die Kraftreserven und drängte auf den Ausgleich – doch der fiel nicht mehr.

Am Donnerstag geht es mit Spiel drei weiter, dann wieder in München (Playoffs der DEL 2017: Termine, Regeln, Spielplan und Ergebnisse).

