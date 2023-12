Embiid glänzt bei 76ers-Sieg gegen Toronto

Joel Embiid (21) war der überragende 76ers-Akteur beim Siege gegen Toronto. © Matt Slocum/AP/dpa

Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA bislang nicht in Schwung. In Philadelphia werden sie von einem Trio dominiert, das fast 100 Punkte erzielt.

Philadelphia – Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors in der NBA eine weitere Niederlage kassiert. Bei den Philadelphia 76ers unterlag das Team mit 111:121 (58:61). Schröder kam bei schwacher Wurfausbeute auf sechs Punkte und sechs Assists sowie zwei Ballgewinne.

Auf der Gegenseite trumpften bei Philadelphia drei Spieler besonders auf. Tobias Harris, Tyrese Maxey und Joel Embiid erzielten zusammen 97 Punkte und dabei jeweils alle mehr als 30. Das war in der Geschichte der Franchise zuvor erst einmal im Jahr 1961 passiert, damals hieß das Team noch Syracuse Nationals.

Beeindruckender Embiid

Embiid, wertvollster Spieler der vorigen Saison, gelangen zudem im 13. Spiel in Serie sowohl mehr als 30 Punkte als auch mehr als zehn Rebounds. Eine so lange Serie gab es in der besten Basketball-Liga der Welt seit etwas mehr als 50 Jahren nicht mehr.

Während die 76ers mit einer Bilanz von 20:8-Siegen klar auf Playoff-Kurs sind, liegen die Toronto Raptors (11:17) aktuell nicht einmal auf einem der vier Plätze für das Play-in-Turnier in der Eastern Conference.

Die Dallas Mavericks unterlagen ohne ihre verletzten Stars Luka Doncic und Kyrie Irving sowie dem schon länger fehlenden Maxi Kleber mit 96:122 bei den Houston Rockets. Den schwach in die Saison gestarteten Golden State Warriors gelang beim 129:118 gegen die Washington Wizards der vierte Sieg in Serie. dpa