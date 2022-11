Nagelsmann im „1860-Pulli“? Bayern-Fans staunen über blauen Pullover

Von: Alexander Kaindl

Julian Nagelsmann setzt immer wieder modische Akzente. Der blaue Pullover, den er gegen Bremen trug, gefiel aber nicht jedem Fan des FC Bayern München.

München - So hat sich der FC Bayern München seinen fußballerischen Jahresabschluss in der Allianz Arena vorgestellt: Mit einem 6:1 über Werder Bremen zementierte der Rekordmeister die Tabellenführung. Trainer Julian Nagelsmann war natürlich zufrieden mit seiner Mannschaft.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter: 35 Jahre), Landsberg am Lech Trainer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2026 Stationen als Spieler: FC Augsburg, TSV 1860 München

Julian Nagelsmann spricht über Verletzung von Sadio Mané

Einziger Wermutstropfen: Die Verletzung von Sadio Mané. „Das müssen wir röntgen“, hatte der Coach schon kurz nach Abpfiff erklärt. Der Senegalese habe einen Schlag auf das Schienbeinköpfchen bekommen.

Sehr schmerzhaft und sehr gefährlich, denn: Die Stelle unter dem Knie ist extrem empfindlich, Profis ziehen sich immer wieder Prellungen oder gar Knochenabsplitterungen zu. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

FC Bayern demontiert Werder Bremen: Blauer Nagelsmann-Pullover irritiert die Fans

Mané musste bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden. Nur wenige Augenblicke später lagen die Bayern schon uneinholbar vorne: 4:1 stand es nach 28 Minuten, die Partie war gelaufen. Dementsprechend zog es die Aufmerksamkeit mancher Fans auch ein wenig weg vom sportlichen Geschehen. Im Mittelpunkt der Beobachtungen: Nagelsmanns Outfit!

Denn der 35-Jährige setzte beim letzten Bayern-Heimspiel des Jahres auf einen Pullover, der bei manchem Anhänger ein Fragezeichen hinterließ. Unter seiner schwarzen Jacke blitzte nämlich immer wieder eine Farbe durch, die man in München eigentlich mit Erzrivale TSV 1860 in Verbindung bringt: Blau!

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beim Spiel gegen Werder Bremen. © Eibner / Imago

„Warum hat der einen 1860-Pulli an?“: Fans wundern sich über Bayern-Trainer Nagelsmann

Schon während der Partie wurde in den sozialen Netzwerken über den Pulli diskutiert. Bei Twitter hieß es unter anderem: „Der Pullover von Nagelsmann macht mich fertig“ oder noch deutlicher „wie sch*** sieht Julian Nagelsmann heute eigentlich in diesem hellblauen Pullover aus?“

Ein anderer Nutzer richtete sich sogar direkt an den FC Bayern und fragte: „Warum hat der einen 1860-Pulli an?“ Nagelsmann spielte in seiner Jugend für die Münchner Löwen, sammelte dort auch erste Trainererfahrungen. Das Kapitel ist aber seit über zehn Jahren geschlossen.

Nagelsmann mit blauem Pullover gegen Bremen - als Einstimmung auf Schalke-Gastspiel?

Der Bayern-Trainer dürfte solche Äußerungen wie gewohnt relativ gelassen nehmen. Wichtig waren ihm die drei Punkte, die die Bayern nun noch näher an die Herbstmeisterschaft bringen. Vor der WM-Pause steht nur noch eine Partie an: Das Gastspiel bei Schlusslicht Schalke.

Vielleicht wollte Nagelsmann seine Mannschaft ja nur schon einmal auf Samstagabend einstimmen, wenn in der Veltins Arena zehntausende Menschen ebenfalls in blau gekleidet sein werden. So oder so: Nagelsmann in blau ist alles andere als neu, bisher sah man ihn schon häufig in einer blaugrauen Jacke - auch beim 3:2-Sieg der Bayern gegen Hertha BSC vor wenigen Tagen. Der blaue Pullover in der Allianz Arena war allerdings ein Novum. (akl)