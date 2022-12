EM-Garantie für Bayern-Juwel Wanner? Gespräch mit Flick geplant

Von: Andreas Schmid

Teilen

Paul Wanner gilt beim FC Bayern als großes Talent. © Mladen Lackovic/dpa

Paul Wanner könnte bei der EM 2024 auftrumpfen? Stellt sich nur die Frage: für welche Nation? Sowohl Hansi Flick als auch Ralf Rangnick werben um das Talent.

München – Am 7. Januar 2022 schrieb Paul Wanner Bundesligageschichte. Bayern-Coach Julian Nagelsmann wechselte den Mittelfeldspieler in der 75. Minute gegen Gladbach ein. Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde Wanner so jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern München sowie zweitjüngster Spieler in der Bundesligageschichte (BVB-Juwel Moukoko war bei seinem Debüt 14 Tage jünger). Keine Frage, Wanner, der am 23. Dezember seinen 17. Geburtstag feiert, gehört die Zukunft. Mischt er schon bei der kommenden Europameisterschaft mit? Und, wenn ja, für welches Land?

Österreich oder Deutschland? Wanner könnte für beide spielen

Wanners Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher. Er selbst wurde im österreichischen Dornbirn geboren, besitzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 17-Jährige könnte damit sowohl für die österreichische Nationalmannschaft als auch das DFB-Team auflaufen. Aktuell kickt er für die deutsche Juniorenauswahl. Sein letztes Jugendländerspiel machte er im Sommer für die deutsche U17 gegen Frankreich, aber auch der österreichische Verband hat ihn im Blick. Im November durfte Wanner beim ÖFB-Team mittrainieren. Und so läuft ein Tauziehen um den offensiven Mittelfeldspieler. Inklusive EM-Garantie und Gespräch mit dem Bundestrainer.

Paul Wanner Geboren: 23. Dezember 2005 Vereine: FV Ravensburg (Jugend), FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Vertrag: 30.06.2027

Paul Wanner ist seit der U15 fester Bestandteil der deutschen U-Nationalmannschaft. © Berney Ardov/dpa

Österreich oder Deutschland? ÖFB und DFB kämpfen um Paul Wanner

Wie der Journalist Maximilian Koch auf Twitter berichtet, soll Österreich im Rennen um Wanner vorgeprescht sein. ÖFB-Coach Ralf Rangnick habe Wanner sogar einen Kaderplatz für die EM in Aussicht gestellt, sollte er sich für sein Geburtsland entscheiden. Voraussetzung: Österreich qualifiziert sich für das Turnier in Deutschland. In der EM-Quali trifft die mit etlichen Bundesligastars gespickte Mannschaft auf Belgien, Schweden, Estland und Aserbaidschan.

Aber auch der DFB habe Wanner im Blick. Vor dem Qualistart im März soll auch ein Gespräch mit Bundestrainer Hansi Flick anstehen. „Als Ralf Rangnick kürzlich bei uns am DFB-Campus war, hat er uns darüber informiert, dass er Paul für einen Sichtungs-Lehrgang nominieren wird. Diese Erfahrung möchte Paul machen, wir haben seine Entscheidung akzeptiert“, berichtete Joti Chatzialexiou vor einem Monat im Gespräch mit der tz. Er verrit in seiner Position als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, dass auch Flick persönlich um Wanner kämpft: „Dass er für Österreich spielberechtigt ist, ist bekannt. Dazu stehen unsere U-Trainer, Hansi und ich bereits seit Februar mit ihm im Austausch.“ Das Rennen um das Megatalent läuft. (as)