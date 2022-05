Mitten im Aufstiegskampf: Irres Gerücht um Ex-Bayern-Star Miro Klose

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Gibt Miroslav Klose bald die Anweisungen beim 1. FC Kaiserslautern? © Philippe Ruiz / Imago images

Kommt es beim 1. FC Kaiserslautern vor der Relegation zum Trainerwechsel? Ein irres Gerücht um Ex-Bayern-Star Miroslav Klose macht die Runde.

München/Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern verspielte am Sonntag durch eine 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln seine letzte Chance auf den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch durch die Pleite der Löwen am Samstag in Magdeburg sind die Roten Teufel wenigstens nicht mehr vom Relegationsplatz zu verdrängen.

Da die Pfälzer am letzten Spieltag aufgrund des Türkgücü-Rückzugs spielfrei haben, hat der 1. FCK genügend Zeit, die Konzentration auf die Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden zu legen. Allerdings kommt mitten in der Vorbereitung ein irres Gerücht auf, das vor allem Trainer Marco Antwerpen aufhören lassen dürfte. Miroslav Klose soll den Traditionsverein als Coach übernehmen, heißt es im Kölner „Express“.

Klose-Gerüchte: 1. FC Kaiserslautern dementiert nicht

Noch vor den Relegationsspielen könne Antwerpen vom Weltmeister ersetzt werden, berichtet die Zeitung, die regionalen Investoren der „Saar-Pfalz-Invest GmbH“, die 33 Prozent der Anteile besitzen, sollen auf Miroslav Klose setzen.

Ob der Trainerwechsel wirklich vor der Relegation oder erst im Sommer vollzogen werden soll, lässt der Bericht offen. Eine Anfrage gegenüber der „Rheinpfalz“ kommentierte der 1. FC Kaiserslautern nicht.

Miroslav Klose: Start der Trainerkarriere beim FC Bayern

Dabei kommen die Gerüchte um Miroslav Klose auch ziemlich überraschend. Zwar startete der ehemalige Jugend- und Co-Trainer des FC Bayern seine Profikarriere in der Pfalz und steht derzeit bei keinem Verein unter Vertrag, kann allerdings noch auf keine Erfahrung als Cheftrainer zurückblicken.

Zudem führte Antwerpen die Roten Teufel nach seiner Amtsübernahme im Februar 2021 zum Klassenerhalt und formte in dieser Saison die Mannschaft zu einem Aufstiegskandidaten. Ein Ende ausgerechnet vor den Relegationsspielen käme da schon sehr überraschend. (kk)