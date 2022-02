Danny Schwarz nach vier Monaten wieder entlassen: Rückkehr zum FC Bayern?

Von: Moritz Bletzinger

Ex-FCB-Coach Danny Schwarz wurde in Würzburg entlassen. © Imago/pmk

Die Würzburger Kickers ziehen die Reißleine. Trainer Danny Schwarz und Co Benny Schwarz sind mit sofortiger Wirkung freigestellt.

München/Würzburg - Für die Würzburger Kickers und Cheftrainer Danny Schwarz hatte das Jahr 2022 eigentlich fast perfekt begonnen. Der abstiegsbedrohte Drittligist startete mit zwei Siegen (4:0 gegen Aalen und 2:0 gegen Verl) aus der kurzen Winterpause. Es sollten aber die einzigen beiden Siege unter Schwarz bleiben.

Zwei Siege in 14 Spielen: Danny Schwarz nach vier Monaten in Würzburg entlassen

Seitdem blieben die Kickers erneut viermal in Folge ohne Erfolgserlebnis. Nach drei Niederlagen und einem Remis hatte die sportliche Leitung genug. Am Mittwoch stellte der FC Würzburger Kickers sein Trainerteam mit sofortiger Wirkung frei. „Leider ist es ihnen in der Zeit nicht gelungen, dem Team die nötige Stabilität für den Kampf um den Klassenerhalt zu geben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger in einer Vereinsmitteilung über das Trainerduo Schwarz/Schwarz.

Die beiden Ex-Münchner hatten die Aufgabe in Würzburg im Oktober 2021 übernommen. Nach knapp vier Monaten, 14 Spielen und zwei Siegen ist wieder Schluss. Würzburg steht mit 18 Punkten am Ende der Drittliga-Tabelle (einen etwaigen Punktabzug für Türkgücü München nicht eingerechnet).

„3. Liga mit aller Macht halten“: Würzburger Kickers trennen sich von Danny und Benny Schwarz

Danny und Benny Schwarz sind nicht verwandt oder verschwägert. Auch in den Farben waren sie als Trainer bis zum Engagement in Würzburg getrennt: Danny Schwarz kam aus dem Nachwuchsbereich des FC Bayern in die 3. Liga. Benny war zuvor Co-Trainer der U21 des TSV 1860 München. Als aktive Spieler waren allerdings beide einst bei den Löwen.

„Dieser Schritt war sicher nicht leicht für uns“, ordnet Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann die Entlassung ein, „aber wir hoffen mit dieser Entscheidung, dem Team einen letzten Impuls zu geben, damit die 3. Liga mit aller Macht gehalten wird. Der Verein hat oberste Priorität und das professionelle Fußballgeschäft muss in Würzburg unbedingt gehalten werden.“ NLZ-Leiter Ralf Santelli übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende.

FC Bayern hat Position von Danny Schwarz noch nicht neu besetzt: Rückkehr nach Würzburg-Aus möglich?

Bevor Danny Schwarz die Aufgabe bei den Würzburger Kickers übernommen hatte, war er als Betreuer der Leihspieler beim FC Bayern tätig. Die Stelle wurde letzten Sommer neu geschaffen und ist bis heute nicht neu besetzt. Über den Winter haben einige Talente den Rekordmeister verlassen. Spieler wie Bright Arrey-Mbi, Rémy Vita oder Sarpreet Singh sollen höherklassig Spielzeit sammeln, um an das Niveau bei den Profis heranzukommen.

Mit ihnen dabei in Kontakt zu bleiben, kann für eine erfolgreiche Rückkehr ausschlaggebend sein. Dafür ist beim FC Bayern aktuell aber niemand zuständig. Recht überraschend verließen zwei Youngster die Münchner über den Jahreswechsel fest. Nemanja Motika wurde an Roter Stern Belgrad verkauft, Oliver Batista Meier an Dynamo Dresden. Könnte an der Säbener Straße jetzt der Gedanke aufkommen, Schwarz zurückzuholen? Sein Abschied kam damals recht unvermittelt und wurde wohl möglich, weil die Münchner ihren Nachwuchsmitarbeitern grundsätzlich keine Steine in den Weg legen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, den Posten bei einer Profimannschaft zu übernehmen. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.