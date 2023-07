tz.de beim Trainingslager am Tegernsee: Der FC Bayern riegelt ab

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern bereitet sich am Tegernsee auf die neue Saison vor. Beim Trainingslager in Rottach-Egern ist der Rekordmeister aber kein Team zum Anfassen.

Rottach-Egern – „Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Clubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten“.

Das war das Statement von Oliver Kahn – damals noch CEO – Ende April, als der Rekordmeister verkündete, dass man sich in Rottach-Egern auf die neue Spielzeit vorbereiten werden. Quasi ein Wohlfühltrainingslager für die Fans dahoam.

FC Bayern beim Trainingslager am Tegernsee: Kein Team zum Anfassen

Doch so wirklich zum Anfassen bekommen die Anhänger ihre Stars am Fuße das Wallbergs wahrlich nicht präsentiert. Im Seehotel „Überfahrt“ warten zwar immer wieder einige Anhänger auf Joshua Kimmich, Serge Gnabry & Co., auf dem Trainingsplatz aber dürfen die Fans ihre Lieblinge nur selten bestaunen.

Immerhin nahmen sich Captain Manuel Neuer, Sadio Mané und einige andere Bayern-Spieler am trainingsfreien Montagabend Zeit für die Fans und schrieben vor dem Team-Hotel fleißig Autogramme. Auch der neue CEO Jan-Christian Dreesen schoss nach der Pressekonferenz am Montagmittag in der Lobby das eine oder andere Selfie mit einem Anhänger.

Der Mannschaftsbus des FC Bayern parkt vor dem Team-Hotel „Überfahrt“. Rechts: In der Gaststätte Schwaigeralm fand der Teamabend am Montag statt. © IMAGO / MIS / tz

Trainingslager am Tegernsee: Der FC Bayern riegelt sich ab

Doch: Lediglich zwei öffentliche Trainingseinheiten auf dem Sportplatz des FC Rottach und ein Testspiel gegen die ansässige Kreisklassenmannschaft – mehr gibt‘s in sechs Tagen Tegernsee nicht. Der FC Bayern schottet sich ab!

Selbst die Medienvertreter müssen sich mit dem dürftigen Angebot zufriedengeben. Keine Chance, beim Training ein paar Blicke auf das Geschehen auf dem Rasen zu erhaschen. Alle Plätze sind mit Sichtschutz gut abgedeckt und findet man doch mal ein Plätzchen, wird man umgehend unsanft von der Security verscheucht. Immerhin beim Plantschen konnte man einige Bayern-Stars dann beobachten.

Bayern-Trainingslager am Tegernsee: „Nächste Woche kommen die Gladbacher, dann wird‘s viel entspannter“

„Nächste Woche kommen die Gladbacher, dann wird‘s viel entspannter“, war in Rottach am Montagvormittag zu hören. Auch das Team-Event der Bayern am Montagabend, welches in der Gaststätte Schwaigeralm im Nachbarort Kreuth zu Ende ging, war nicht zugänglich. Höflichst bat ein Security-Mitarbeiter vor der Einfahrt des Restaurants, man solle doch bitte wieder umdrehen. Das war natürlich nicht wirklich überraschend, passte aber irgendwie ins Bild.

Glücklicherweise bekam man am Montag mit, dass Kapitän Neuer zum Team gestoßen war. Der 37-Jährige, der am Tegernsee wohnt, hatte zuletzt individuell an der Säbener Straße trainiert. Am Montagmittag sah man ihn auf dem Rad freundlich grüßend durch Rottach cruisen.

Neuer und de Ligt reisen ins Trainingslager nach – Müller trainiert individuell in München

Für Thomas Müller ist das Trainingslager hingegen beendet. Der 34-Jährige hat Probleme mit der Hüfte und soll daher in München trainieren. Derweil stieß am Montag auch Abwehr-Star Mathijs de Ligt zum Team.

Die Fans bekommen am Dienstagabend nun nochmal die Möglichkeit, ihre Stars von nächste Nähe zu sehen, wenn das Freundschaftsspiel (Anstoß 18.30 Uhr) ansteht. Zudem findet am Donnerstagmorgen (10 Uhr) das letzte Bayern-Training am Tegernsee öffentlich statt, ehe das Team wieder nach München aufbricht.

Und dann war‘s das auch schon wieder mit dem FC Bayern am Tegernsee – aber immerhin kommt dann Borussia Mönchengladbach … (smk)

