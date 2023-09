Für den FC Bayern: Kane lehnte wohl „Neymar-Angebot“ aus Saudi-Arabien ab

Von: Jan Oeftger

Teilen

Bayern-Neuzugang Harry Kane liefert ab. Doch der Engländer hätte sich auch ganz anders entscheiden können. Er lehnte wohl ein sehr lukratives Angebot für den FC Bayern ab.

München – Auf diesem Wechsel lag in der Sommer-Transferperiode die größte Aufmerksamkeit: Harry Kane zum FC Bayern München. Der Wunsch des Spielers, mit den Bayern Titel zu gewinnen, die komplizierten Verhandlungen mit den Tottenham Hotspur, die selbstsicheren Aussagen von Uli Hoeneß und nicht zuletzt die spannenden Stunden am Tag der Verkündung. Doch es hätte auch alles ganz anders kommen können.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (30 Jahre alt) Ablöse (laut transfermarkt.de): 100 Millionen Euro

Kane möchte mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Wenn Kane dem Geld gefolgt wäre, würde er jetzt wohl nicht der Rekordtransfer der Bundesliga sein. Wie Bild berichtet, hätte sich Kane, wie viele seiner Kollegen, auch für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entscheiden können. Demnach wollte Al-Hilal zuerst Kane und nicht Neymar verpflichten.

Der Engländer entschied sich gegen 100 Millionen Dollar pro Saison und bekommt mit kolportierten 25 Millionen Euro in München nun etwa ein Viertel. Doch dafür hat er weiter die Möglichkeit, sein großes Ziel zu erreichen: Die europäische Champions League gewinnen. Nur für den deutschen Rekordmeister wollte er Tottenham verlassen.

Harry Kane hätte jetzt auch in Saudi-Arabien jubeln können. © IMAGO/Nigel Keene

Auch Bayern-Gegner Manchester United hatte Interesse an Kane

„Es wäre ein Traum, der wahr wird, die Champions League zu gewinnen. Es gibt einen Grund, warum die Bayern mich geholt haben, sie wollen diesen Titel gewinnen. Deshalb bin ich hier“, gibt sich Kane kämpferisch. Der Start in die Königsklasse ist mit einem 4:3-Sieg gegen Manchester United, bei dem sich Kane per Handelfmeter in die Torschützenliste eintragen konnte, geglückt.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Ausgerechnet gegen Manchester United, die den Kapitän der englischen Nationalmannschaft ebenfalls gerne verpflichtet hätten. Die Red Devils hatten jedoch weitere Problempositionen im Kader, für die sie Geld ausgeben mussten. Außerdem wollte Tottenham den Top-Star lieber ins Ausland verkaufen. So landete Kane in München und strebt weiter nach dem großen Ziel. (jo)