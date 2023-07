FC Bayern: Torwart-Theater am Tegernsee

Von: Manuel Bonke

Manuel Neuer soll beim FC Bayern München die Nummer eins bleiben. Thomas Tuchel und Uli Hoeneß äußern sich im Trainingslager zur Torwart-Situation.

Rottach-Egern – Reger Keeper-Betrieb herrschte am Wochenende auf dem Nebenplatz des FC Rottach-Egern. Unter der Anleitung von Torwarttrainer Michael Rechner schwitzten mit Yann Sommer, Sven Ulreich, Alexander Nübel und Johannes Schenk gleich vier Keeper am Fuße des Wallbergs. Zuvor hatte sich auch Manuel Neuer ein Bild von den Gegebenheiten am Trainingsgelände gemacht.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter 37 Jahre) in Gelsenkirchen Vereine im Profibereich: FC Schalke 04, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 2x Champions-League-Sieger, 11x Deutscher Meister

FC Bayern: Hoeneß will Neuer keinen Druck machen

Obwohl Neuer nicht Teil der Trainingsgruppe war, nimmt er die Hauptrolle im Transfer-Torwart-Theater des FC Bayern ein. Die weiteren Planungen zwischen den Pfosten stehen und fallen mit dem Gesundheitszustand von Neuer nach dessen Schien- und Wadenbeinbruch. Der Kapitän soll wieder die unangefochtene Nummer eins im Bayern-Tor werden – nur niemand kann derzeit prophezeien, wann er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

„Wir besprechen alle Facetten des Problems und versuchen uns da heranzutasten“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß und ergänzte: „Was wir gar nicht machen dürfen, ist, den Manuel unter Druck zu setzen, indem wir sagen, dass er am ersten Spieltag im Tor stehen muss. Wenn wir jetzt einen teuren Torwart kaufen würden, dann wäre das auch nicht gut.“

Die Bayern-Torhüter Alexander Nübel (li.) und Yann Sommer während einer Einheit im Bayern-Trainingslager am Tegernsee. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern: Neuer bleibt während Asien-Reise in München

Zuvor verriet Cheftrainer Thomas Tuchel bereits, dass sowohl der Supercup am 12. August gegen RB Leipzig als auch der Bundesliga-Auftakt eine Woche später in Bremen zu ambitionierte Ziele seien: „Das brauchen wir Manu auch nicht auf die Schultern zu legen. Wegen der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung brauchen wir einfach Geduld und Zeit – auch wenn wir beides nicht im Überfluss haben.“

Für Hoeneß ist klar: Wenn es Manuel Neuer gut gehe, gehe es auch dem FC Bayern gut. Darum muss er auch die anstrengende Reise nach Japan und Singapur nicht mit antreten. Bleibt die Frage, wie es Sommer mit der aktuellen Situation ergeht? Immerhin wird der Schweizer heftig von Inter Mailand umworben – und soll den Italienern bereits eine mündliche Wechsel-Zusage gegeben haben.

Sommer-Abgang vom FC Bayern nicht ausgeschlossen

„Wie Sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen. Er hat einen super Charakter und wir werden alle Perspektiven berücksichtigen“, sagte Hoeneß und hielt dem Eidgenossen damit die Türe für einen Abgang im Sommer zumindest einen Spalt offen.

Weniger offensiv konnten die Worte von Tuchel interpretiert werden: „Ich glaube, auf der Torhüter-Position macht es im Moment keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation zu unklar ist.“ Die besten Entscheidungen treffe man, wenn die Rahmenbedingungen klar seien und „das sind sie bei Manuel Neuer einfach noch nicht, um daraus für uns Konsequenzen in irgendeine Richtung abzuleiten.“

FC Bayern hofft auf Millionen-Betrag für Alexander Nübel

Während Sommer also weiter in der Warteschleife hängt, darf Alexander Nübel den Club verlassen. „Bei Alex kennen wir seine Meinung und die seines Beraters. Trotz allem ist er bei uns und sehr positiv gestartet. Aber da kann natürlich auch etwas passieren.“

Hoeneß äußerte sich weniger diplomatisch: „Wir haben seine Entscheidung akzeptiert. Und wenn er einen Verein findet, kann er gehen.“ Aus Bayern-Sicht wäre es wünschenswert, Nübel für einen mehrstelligen Millionen-Betrag zu verkaufen. (Manuel Bonke)