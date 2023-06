FC Bayern baut weiter um – Kettenreaktion nach Campus-Abgang

Stellen müssen umbesetzt werden

© Robin Rudel/imago Der Weggang von U19-Trainer Danny Galm zu Sandhausen hat am Campus des FC Bayern eine Kettenreaktion ausgelöst.

Beim FC Bayern dreht sich auch im Campus das Personalrad. Der Grund: Der Weggang von U19-Coach Danny Galm.

München - Nicht nur an der Säbener Straße, auch am FC Bayern Campus laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Die Nachwuchsabteilung muss auf den Trainerpositionen – mal wieder – umstrukturiert werden. U19-Coach Danny Galm brachte die Rochade in Gang: Er wechselt als Cheftrainer zu Drittligist SV Sandhausen.

Abgang von Danny Galm löst Kettenreaktion am FC-Bayern-Campus aus

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Campus-Trainer in den Profifußball abgegeben. Das zeigt, dass wir nicht nur für junge Spieler eine erfolgreiche Talentschmiede sind. Nun hatte Danny die Möglichkeit, in Sandhausen seine erste Station im Profifußball zu übernehmen“, wird Nachwuchschef Jochen Sauer in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Sauer und sein Sportlicher Leiter Halil Altintop waren deshalb zum Handeln gezwungen und haben sich nach tz-Informationen folgende Lösung für die entstandene Übungsleiter-Vakanz überlegt: U17-Coach Michael Hartmann und sein Trainerteam rücken in die U19 auf. Hartmann kennt sich in dieser Altersklasse bestens aus. Bevor er sich vergangenen Sommer den Bayern anschloss, trainierte er sechs Jahre lang die A-Junioren von Hertha BSC – und gewann mit ihnen in der Saison 2021/2022 die Deutsche Meisterschaft.

Sauer und Altintop gelingt echter Coup

Der Posten von Hartmann wird ebenfalls intern besetzt: U16-Trainer Peter Gaydarov, der in den vergangenen sechs Monaten als U19-Assistent von Galm tätig war, übernimmt die B-Jugend. Und für den Trainerposten in der U16 haben die Münchner einen prominenten Namen begeistern können: Dort gibt künftig Patrick Kaniuth vom FSV Mainz 05 den Ton an, der seit November 2020 überaus erfolgreich Cheftrainer Bo Svensson assistierte. Sauer und Altintop ist hier also ein regelrechter Coup gelungen.

Kurios: Der Arbeitsvertrag von Campus-Leiter Sauer ist nur noch bis zum 30. Juni datiert. Die Gespräche mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verlaufen äußerst positiv. Es dürfte dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit sein, wann die Verlängerung der Bayern mit Sauer verkündet wird. (bok/pk)