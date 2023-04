Abgang wohl fix: 157-Minuten-Mann verlässt den FC Bayern

Von: Christoph Wutz

Daley Blind stieß im Winter als kurzfristige Verstärkung zu den Bayern. Seither spielte er aber kaum – und verlässt den Verein wohl bald wieder.

München – Er kam, sah – und saß. Die Rede ist von Daley Blind, den der FC Bayern München zu Jahresbeginn als ablösefreien Ersatz für den verletzten Lucas Hernández verpflichtete. Obwohl dieser mittlerweile immer noch nicht wieder fit ist, verfolgt Blind die meisten Bayern-Spiele als Zuschauer von der Ersatzbank. Daher ist es nicht verwunderlich, dass nach Informationen von Sky das Ende seines Gastspiels in München im Sommer bereits jetzt feststeht.

Daley Blind Geboren: 9. März 1990 in Amsterdam (Niederlande) Positionen: Links- und Innenverteidiger Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2023 Marktwert: 6 Millionen Euro (lt. transfermarkt.de)

FC Bayern verpflichtete Blind im Winter als Hernández-Ersatz

Blind, der links und innen in der Verteidigung eingesetzt werden kann, wird den Rekordmeister also nach nur rund sechs Monaten wieder verlassen. Das berichtet Sky. Er war im Januar als vereinsloser Spieler ablösefrei nach München gewechselt und sollte den langfristigen Ausfall von Links- und Innenverteidiger Lucas Hernández kompensieren, der sich in Diensten der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar zu Ende des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Der Transfer ergab eigentlich sofort Sinn. Blind war frei auf dem spärlich besetzten Transfermarkt zu haben, zudem kostengünstig, nachdem er seinen Vertrag beim niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam im Dezember 2022 aufgelöst hatte. Außerdem verfügte er über das nötige Niveau und die Erfahrung, um dem FC Bayern sofort weiterhelfen zu können: Er gewann unter anderem sieben niederländische Meisterschaften mit Ajax und war dort vor seinem Abgang auch Stammspieler.

Daley Blind (l.) kam als vertragsloser Spieler zum FC Bayern und verlässt die Münchner wohl bald wieder. © Bernd Feil/imago

Daley Blind stand nur 157 Minuten lang im Bayern-Trikot auf dem Platz

Allerdings kam der 33-Jährige, der mit einem Defibrillator spielt, bei den Bayern kaum zum Zug. Das lag vor allem daran, dass die Bayern die Verletzung von Hernández anderweitig kompensierten. Einerseits mit Alphonso Davies auf der Linksverteidiger-Position, andererseits im Abwehrzentrum durch einen Formanstieg von Benjamin Pavard und eine Systemumstellung auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette.

Blind absolvierte daher nur fünf von 20 möglichen Pflichtspielen für die Münchner und kommt auf lediglich 157 Spielminuten. Vier davon sammelte er bei Kurzeinsätzen – er wurde unter anderem bei ungefährdeten Heimsiegen gegen Bochum und Augsburg sowie im DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz eingewechselt – und stand nur einmal in der Startelf, im Februar bei der 2:3-Niederlage in Mönchengladbach. Diese Chance wusste er nicht zu nutzen und schmorte anschließend wieder überwiegend auf der Bayern-Bank.

Davies-Verletzung als Chance für Bayern-Reservist Blind?

An Blinds Lage wird sich in den verbleibenden fünf Saisonspielen wohl kaum noch etwas ändern. Selbst nach der Verletzung von Stamm-Linksverteidiger Alphonso Davies gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende brachte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht Blind, sondern Noussair Mazraoui ins Spiel. Der Marokkaner dürfte Davies, der wohl in dieser Saison kein Spiel mehr für die Bayern bestreiten wird, auch in den fünf verbleibenden Partien vertreten.

Zwar war Blinds Engagement in München ohnehin nicht als langfristige Zusammenarbeit ausgelegt, aber sicherlich hatten sich beide Seiten mehr von der Verpflichtung erhofft. Lucas Hernández steht hingegen kurz vor einer Vertragsverlängerung bei den Bayern. (wuc)