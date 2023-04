Tuchel maßregelt sich wegen Bayerns Transfer-Ziel Osimhen: „Wieso hält der Thomas nicht seine Klappe?“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern ist in Stürmer-Not und sucht einen neuen Angreifer. Thomas Tuchel wird auf Transferziel Victor Osimhen angesprochen.

München – Das Knie zwickt noch immer bei Eric Maxim Choupo-Moting – und deshalb wird der Stürmer des FC Bayern München auch die Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, Sky) verpassen. Dabei sah es am Donnerstag noch ganz danach aus, als könne Choupo der Mannschaft im Bundesliga-Titelkampf helfen, doch der Körper des mittlerweile 34-Jährigen streikt weiter und er musste die Einheit abbrechen. Am Freitag trainierte er erst gar nicht.

Name: Victor Osimhen Alter: 24 Verein: SSC Neapel Position: Mittelstürmer Marktwert: 100 Millionen Euro

Tuchel kündigt Joker-Einsatz von Sturm-Juwel Tel an

„Choupo ist raus fürs Wochenende“, bestätigte Trainer Thomas Tuchel und berichtete, dass der Angreifer sich im Trainingsbetrieb unwohl gefühlt habe. Der Fußballlehrer muss nach den Spielen gegen Freiburg und Manchester City also auch im dritten Spiel in Folge ohne seinen Neuner auskommen.

Doch wer ersetzt den Nationalspieler Kameruns diesmal? Der 17-jährige Mathys Tel wäre wohl die erste Option, doch der junge Franzose ist ebenfalls (noch) nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. „Die Startelf ist wahrscheinlich ein bisschen früh für Mathys“, sagte Tuchel. Tel komme nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich zurück und dementsprechend vorsichtig müsse man mit ihm umgehen: „Er ist ein Kandidat für 20, 30 Minuten.“ Es hänge laut Tuchel allerdings auch davon ab, wie der Spielverlauf sei. Tuchel möchte Tel nicht verheizen und schätzt den jungen Franzosen für seine Neuner-Qualitäten.

Thomas Tuchel maßregelt sich wegen Stürmer Victor Osimhen. © Marco Canoniero/Eibner/Imago

Sturm-Not beim FC Bayern: Choupo-Moting verletzt – Mané suspendiert

Der Sommer-Zugang, der in 21 Einsätzen fünf Treffer erzielte, sei für den Trainer vor allem ein Kandidat in der so dünn besetzten Sturmspitze. „Weil er gern auf der Neun spielt und sich auch als Neuner sieht“. Anders verhalte es sich mit Thomas Müller: „Ich habe Thomas gerne um den Stürmer herum, eine Linie dahinter“, gab Tuchel Einblick in seine Aufstellungspläne gegen Hoffenheim.

Durch den Ausfall von Choupo, das behutsame Aufbauen von Tel und die Suspendierung von Sadio Mané könnte sich als Serge Gnabry erneut als Sturmspitze beweisen. Unter der Woche konnte Gnabry gegen Manchester City nicht wirklich auf dieser Position überzeugen. Das musste sich auch der Münchner Chefanweiser eingestehen: „Serge hatte eigentlich ganz gute Räume gefunden, war ein bisschen schlampig unter Druck, am Ball ein paar technische Fehler leider gehabt. Sonst hätte er auch noch etwas gefährlicher werden können.“

Tuchel maßregelt sich wegen Bayerns Transfer-Ziel Osimhen: „Wieso hält der Thomas nicht seine Klappe?“

Es bleibt dabei: Die Stürmer-Lücke, die Robert Lewandowsk nach seinem Abgang zum FC Barcelona hinterlassen hat, bleibt riesig. Darum arbeiten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marco Neppe in seiner Funktion als Technischer Direktor im Hintergrund eifrig an einer Neuner-Verpflichtung. Ein Name, der schon häufiger an der Säbener Straße fiel: Victor Osimhen. Der Angreifer des SSC Neapel ist mit 24 Jahren im besten Stürmer-Alter und kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg.

Trainer Tuchel moderierte die Thematik Osimhen am Freitag charmant ab: „Wissen Sie: Ich habe dazu eine Meinung, nur ich kenne ja die Mechanismen. Wenn ich dazu jetzt was sage, weiß ich nicht, wie das nach Italien rüberschwappt. Das kommt anders an. Mein Kollege sagt dann mit vollem Recht: Wieso hält der Thomas nicht seine Klappe, hat er nicht genug zu tun mit Hoffenheim? Ich habe genug zu tun! Deshalb halte ich meine Klappe.“

100 Millionen Euro Ablöse für Osimhen – schlägt der FC Bayern zu?

Außerdem würde ein öffentlich bekundetes Interesse die Ablösesumme recht schnell nach oben treiben. Der aktuelle Marktwert von Osimhen beträgt laut transfermarkt.de ohnehin schon 100 Millionen Euro. Da sein Vertrag noch bis Sommer 2025 in Neapel läuft, dürfte sich die mögliche Ablöse in einem ähnlich hohen Bereich bewegen. Doch die Münchner sind bereit, viel Geld zu investieren, damit die Stürmer-Sorgen endlich ein Ende haben. (Bok, PK)