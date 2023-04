Osimhen-Wechsel? FC Bayern dachte offenbar an spektakuläres Tauschgeschäft

Man darf sicherlich gespannt sein, ob Brazzo auch nur einen einzigen seiner übermäßig bezahlten "Weltstars" an einen anderen Verein verkaufen kann. Vermutlich darf er sie halb herschenken...und das geht bei Bayern jetzt schon über einen längeren Zeitraum so. Ein wirklich feines betriebswirtschaftliches Prinzip: teuer einkaufen und billig verscherbeln... Aber egal...das Geld ist ja nicht weg, das haben dann nur andere

" Um den Osimhen-Transfer zu finanzieren und die Ablöse zu drücken, sollen einzelne Bayern-Verantwortliche nun ein Tauschgeschäft ins Spiel gebracht haben. "

Die Neapolitaner wollen Mane nicht haben. Denn ihr Victor ist ein überragender Mittelstürmer, der manchmal sogar in der Luft steht, um ein sagenhaftes Kopfballtor zu erzielen. Gott sei Dank hat der Junge Vertrag bis Sommer 2025. So schaut´s aus. 45 Tore in knapp über 70 Spielen. In Italien!