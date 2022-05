Bayern-Youngster kündigt beim DFB: Tillman-Abgang überrascht U-Nationaltrainer

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Malik Tillman, FC Bayern München, erteilte dem DFB eine Absage. © Imago Images

Es ist offiziell. Malik Tillman wird nicht mehr für Deutschland auflaufen. Ab sofort wird das Bayern-Nachwuchstalent die Farben des US-Verbandes vertreten.

München - Überraschung beim DFB. Malik Tillman wird künftig nicht mehr für die Deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Das berichtete die dpa. Stattdessen hat sich Medienberichten zu Folge das Nachwuchs-Talent des FC Bayern München für die Nationalmannschaft der USA entschieden.

Malik Tillman: Künftig stürmt er für die US-Boys.

Der 19-Jährige war nicht für die EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn und Polen Anfang Juni in den Kader der U21 berufen worden. Nationaltrainer Antonio die Salvo bestätigte nun, dass Tillman zukünftig nicht mehr das Trikot der Deutschen Nationalmannschaft tragen wird. Ihn verschlägt es in die USA. Der Stürmer des Rekordmeisters ist dort spielberechtigt, da sein Vater in den Staaten geboren wurde.

„Maliks Entscheidung bedauern wir, und sie hat uns sehr überrascht“

Trainer Di Salvo hatte Tillmann fest eingeplant für die U21. Darüber hinaus war der Angreifer auch bei der A-Nationalmannschaft ein Thema für die Zukunft. „Maliks Entscheidung bedauern wir, und sie hat uns sehr überrascht. Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht“, so der U21-Nationaltrainer.

US-Verband statt DFB: Malik Tillman ändert seine Entscheidung.

Die Nachricht kam für die Fans der Deutschen U21-Nationalmannschaft aus dem Nichts. Noch Anfang April sprach sich der Münchner für einen Verbleib beim DFB und gegen einen Wechsel zum US-Verband aus. Nun also doch der Wechsel in das Geburtsland seines Vaters. Dort spielte Tillman bereits für die U15-Nationalmannschaft des US-Verbandes.

Auf Vereinsebene bleibt der Angreifer den Deutschen erst einmal erhalten. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2024. In der Bundesliga-Mannschaft des Rekordmeisters kam der 19-Jährige bislang zu wenig Einätzen. Zuletzt wurde er Mitte Januar beim 4:0 Auswärtserfolg gegen den 1.FC Köln eingewechselt. (Sebastian Isbaner)