FC Bayern zieht bei Edeltechniker offenbar den Kürzeren

Von: Luca Hartmann

Can Uzun gilt als heißbegehrtes Talent, an dem auch der FC Bayern dran sein soll. Doch der 17-Jährige will wohl vorerst nicht nach München wechseln.

Nürnberg/München – Der FC Bayern München ist immer auf der Suche nach jungen, vielversprechenden Nachwuchstalenten. Erst im vergangenen Sommer bezahlten die Münchner 20 Millionen Euro Ablöse für Mathys Tel.

Der damals 17-Jährige fügte sich gut bei den Bayern ein, kam insgesamt 28 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer. Derzeit ballert sich Tel schon für die neue Saison warm. Jetzt sollen die Münchner erneut an einem 17-Jährigen interessiert sein. Doch ein Wechsel wird wohl vorerst nicht zustande kommen.

Can Yilmaz Uzun Geboren: 11. November 2005 in Regensburg Nationalität: Türkisch/Deutsch Verein: 1. FC Nürnberg

Can Uzun feiert Debüt in der 1. Mannschaft des 1. FC Nürnberg – Bayern wohl aus dem Rennen

Die Rede ist von Can Uzun. Der 17-jährige Deutsch-Türke steht derzeit beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag und debütierte in dieser Saison erst in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern und anschließend sogar bei der 1. Mannschaft in der 2. Liga. In den letzten drei Saisonspielen stand er in der 2. Liga auf dem Platz, durfte am letzten Spieltag sogar von Beginn an ran, als die Nürnberger die Relegation gerade noch abwenden konnten.

Der rasante Aufstieg ist auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben, die an dem Offensiv-Juwel interessiert sein sollen. Wie die Bild berichtet, sind die Münchner jetzt aber aus dem Rennen. Als Grund wird unter anderem angegeben, dass Uzun zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen gewesen wäre und diese Perspektive für ihn nicht ausreichend sei.

Can Uzun (r.) vom 1. FC Nürnberg wird wohl nicht zu den Bayern wechseln. © Imago / Zink

Trotz Interesse vom FC Bayern: Uzun will beim Club bleiben

Für den Club ist das eine gute Nachricht, will man Uzun in diesem Sommer auf keinen Fall abgeben. Der 17-Jährige wurde in der U19-Bundesliga Torschützenkönig und machte schon mehrere Spiele für die U17- und U18-Nationalmannschaft der Türkei. In der kommenden Saison könnte Uzun dauerhaft in der 2. Liga zum Einsatz kommen und sein Marktwert zusätzlich steigen.

Außerdem soll Uzun selbst seine Zukunft in Nürnberg sehen. Ein Grund dafür ist laut Bild auch der neue Trainer Christian Fiel, der in Uzun großes Potenzial sieht.

Nicht nur Bayern interessiert: offenbar wird Uzun auch von türkischen Klubs beobachtet

Neben dem FC Bayern sollen auch mehrere türkische Vereine an einer Verpflichtung von Uzun interessiert sein. Wie der kicker berichtet, haben die beiden Istanbuler Klubs Galatasaray und Fenerbahce ihre Fühler nach Uzun ausgestreckt.

Für den in Regenburg geborenen Deutsch-Türken ist ein Wechsel ins Ausland aber wohl vorerst auch keine Option. Uzun ist noch bis 2026 an den Club gebunden.