FC Bayern verliert wichtigen Mitarbeiter: Rummenigge bedauert Abgang nach 18 Jahren

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München verliert nach 18 Jahren einen wichtigen Mitarbeiter. Michael Gerlinger wird den Rekordmeister zum 30. September verlassen.

München – Es sind aufregende Tage im deutschen Fußball: Der DFB hat Bundestrainer Hansi Flick beurlaubt, nachdem beim 1:4-Debakel gegen Japan ein neuer Tiefpunkt erreicht worden war. Nun fordert die Fußball-Nation, dass Rudi Völler die Mannschaft auch bei der EM im kommenden Jahr anführt. Schließlich hatte er den 2:1-Sieg gegen Schwergewicht Frankreich zu verantworten. Oder macht es doch ein anderer? Möglicherweise ja Julian Nagelsmann, den der FC Bayern angeblich schon freigestellt haben soll.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Trainer: Thomas Tuchel

FC Bayern bestreitet Topspiel gegen Leverkusen – nur kurz nach der Länderspielpause

Beim deutschen Rekordmeister hat man die Länderspielpause natürlich ebenfalls aufmerksam verfolgt. Auch mit Sorgen, schließlich ist das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen schon für den kommenden Freitagabend angesetzt. Kleinere Wehwehchen, wie die von Schlüsselspieler Joshua Kimmich, dürften den Bossen da natürlich Kopfschmerzen bereiten.

Ein Mitglied der bayerischen Führungsriege wird solche Probleme künftig nur noch aus der Ferne beobachten. Schließlich endet seine Zeit beim FC Bayern München am 30. September 2023: Michael Gerlinger.

Karl-Heinz Rummenigge (r.) verabschiedet Michael Gerlinger – zuletzt „Vice President Sports Business and Competitions“ beim FC Bayern. © DeFodi / Imago / FC Bayern München

Rummenigge „bedauert“ Abgang: FC Bayern verliert wichtigen Mitarbeiter – nach zwei Jahrzehnten

Der langjährige Direktor Recht und der deutsche Rekordmeister trennen sich zum Monatsende, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. „Ich bedaure, dass Michael den FC Bayern verlässt. Mit seiner großen Expertise und seinem hervorragenden Netzwerk in der gesamten Fußballwelt hat er dem FC Bayern große Dienste erwiesen“, wird Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge in der Verkündung zitiert. Auf Rummenigges Initiative hin war Gerlinger im Jahr 2005 zum FC Bayern gekommen. Dort arbeitete er zunächst als Direktor Recht, zuletzt firmierte er unter dem Titel „Vice President Sports Business and Competitions“. Jetzt, beinahe zwei Jahrezehnte später, kommt es zum Abschied.

„Die Gründung der European Club Association (ECA) und der UEFA Events SA, die Einführung von Abstellgebühren und Versicherungsschutz für unsere Nationalspieler oder die Verhandlung von Verteilerschlüsseln und Solidaritätsleistungen sind nur einige der Verdienste in seiner Zeit beim FC Bayern, in der ich immer eng und vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet habe“, würdigte Rummenigge die Arbeit von Gerlinger. Zwar wurde dieser in der breiten Öffentlichkeit nur selten wahrgenommen, sein Wirken für den FC Bayern war aber immens. Die Trennung geschehe „in enger Abstimmung mit dem Vorstand“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Michael Gerlinger über seine Bayern-Zeit: „18 Jahre tolle Arbeit“, Pionierarbeit und der Martinez-Transfer

„Es waren 18 tolle Jahre, ich durfte Pionierarbeit für den FC Bayern leisten: Die Gründung der European Club Association (ECA), die Mitarbeit im neu regulierten Transfermarkt und vor allem die Verpflichtung von Javi Martínez – der erste Klauseltransfer überhaupt im Fußball“, sagte Gerlinger in der Mitteilung. Der Spanier Martínez war im Sommer 2012 für die damalige Rekordablöse von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao nach München gewechselt. Der scheidende FCB-Mitarbeiter weiter: „Nun war für mich der richtige Zeitpunkt zu gehen, auch wenn mir der Abschied vom FC Bayern überaus schwerfällt.“

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte: „Wir bedanken uns bei Michael Gerlinger herzlich für fast zwei Jahrzehnte hervorragende Arbeit beim und für den FC Bayern. Er hat mit seiner Qualität und mit seinem Einsatz viel zu den großen Erfolgen beigetragen, die wir mit ihm gefeiert haben.“

„Schatten-Mann“ Gerlinger verlässt den FC Bayern München

Zu seiner Zukunft äußerte sich Gerlinger, im Bayern-Kosmos manchmal auch als „Schatten-Mann“ bezeichnet, nicht. Der promovierte Jurist ist auch international gut vernetzt. Seit 2017 war er Mitglied des Vorstandes der ECA, ab 2021 bis zur Ernennung von Oliver Kahn war er auch Vize-Vorsitzender der Clubvereinigung. Von 2017 bis 2019 sowie seit 2021 hatte Gerlinger außerdem die Position des Managing Directors bei einer Tochtergesellschaft der Europäischen Fußball-Union UEFA inne. (akl/dpa)