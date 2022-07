Mehrere Bayern-Spieler genervt vom Superstürmer? Neue Details zum Lewandowski-Abschied in München

Lewandowski wurde zum "FIFA player of the Year" gewählt und niemals zum "Best football player in the World"! Messi war, ist und wird für immer um einige Klassen der bessere Fußballer als Lewandowski bleiben. Als "Weltfußballer" wir Lewandowski nur in Deutschland von Kindern und seinen Fanatiker genannt! Der Leipziger Nkunku war 2021 und 2022 als Fußballer viel besser als der fußballerisch und technisch hölzerne Lewandowski und deswegen wurde Nkunku und nicht Lewy zum besten Fußballer in Deutschland und in der Bundesliga gewählt. 95% Tore von Lewandowski waren unwichtige Tore in Spielen die der FC Bayern 4:0, 6:0 oder 7:1 gewonnen hatte die der FC Bayern ohne Lewy hätte auch gewonnen. Wohlfarth, D.Hoeness, Klinsmann, Pizarro, Makaay, Elber, Luca Toni, Klose haben nicht so viele Tore wie Lewy erzielt und trotzdem hatte der FC Bayern ohne Lewandowski 25x die Bundesliga mit 80-90 Punkten sowie 80-90 Toren gewonnen sowie mehrmals die CL und den DFB Pokal gewonnen. Ribery und Robben waren für den FC Bayern viel wichtigere Fußballer als Lewandowski. Mandzukic, Robben, Coman haben für den FC Bayern wichtigere Tore erzielt als der Lewandowski der nie ein Tor in einem CL Finale oder in einem Spiel wie das Spiel um den UEFA Superpokal FC Bayern-FC Sevilla 2:1! Lewandowski hatte nie in einem Spiel ein Dribbling oder einen Eins gegen Eins Zweikampf gewonnen und ohne seiner FCB Mitspieler wäre er machtlos und ratlos wie eine blinde Hähne die kein Korn finden würde. In Dortmund hatte er 50% weniger Tore erzielen können weil seine Mitspieler dort waren nicht so stark wie die die er in München hatte und die Mannschaft des BVB nicht so stark war wie die Mannschaft des FC Bayern. Der Timo Werner hatte in der Saison 2019/20 in 32 Spielen 28 Tore für den RB Leipzig erzielt. In der Saison 2020/21 hatte er für den FC Chelsea in 34 Spielen 7 Tore erzielt - davon 4 Elfmetertore.