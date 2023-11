Zukünftig beim FC Bayern? Wirtz spricht über möglichen Leverkusen-Abschied

Von: Sascha Mehr

Florian Wirtz wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun äußert sich der DFB-Star zu dem Thema.

Leverkusen/München – Neben Bayern-Star Jamal Musiala gilt Florian Wirtz als die Zukunft des deutschen Fußballs. In der Nationalmannschaft wirbelt das Duo bereits miteinander und zeigt ansprechende Ansätze, auch wenn natürlich noch reichlich Luft nach oben ist. „Es tut gut und ist schön, dass wir aktuell so gefeiert werden, aber am Ende sind wir nur Teil eines Teams. Natürlich wollen wir unsere Qualitäten einbringen. Ich glaube schon, dass wir beide, wie andere in der Mannschaft auch, Spiele entscheiden können“, sagte Wirtz im Interview mit Sportbuzzer.

FC Bayern München mit Interesse an Florian Wirtz?

In den letzten Wochen und Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Wirtz mit Musiala in Zukunft nicht nur in der Nationalmannschaft zusammenspielen könnte, sondern auch auf Vereinsebene. Der FC Bayern München soll Interesse am Offensivspieler haben, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027 besitzt und nicht unter 100 Millionen Euro Ablöse zu haben sein dürfte.

Wirtz selbst beschäftigt sich derzeit aber nicht mit einem Abgang. „Am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen und irgendwann muss ich entscheiden, wo ich am liebsten spielen will. Aber so weit bin ich noch nicht und mache mir aktuell wirklich null Gedanken über meine Zukunft. Fakt ist: Ich bin gerade sehr glücklich im Verein“, bestätigte der 20-Jährige gegenüber Sportbuzzer.

Cheftrainer Xabi Alonso spielt keine unwichtige Rolle bei der Entscheidung von Wirtz: „Ich fühle mich unter ihm extrem wertgeschätzt, ich spüre sein Vertrauen – das ist mir gerade als junger Spieler total wichtig. Xabi gibt mir viele Freiheiten auf dem Platz und hat immer einen Tipp parat, wie ich mich verbessern kann“, so der Offensivspieler, der in den höchsten Tönen von seinem Coach schwärmt: „Es ist schön, so eine Legende als Trainer zu haben. Ich würde mir wünschen, dass er noch lange in Leverkusen bleibt.“

Zukunft beim FC Bayern? Wirtz fühlt sich wohl in Leverkusen

Das klingt nicht nach einem zeitnahen Wechsel zum FC Bayern München, was aber auch verständlich ist: Der 20-Jährige, der gebürtig aus der Nähe von Köln kommt, ist ein Familienmensch und hat sein Umfeld direkt in der Nähe. Zudem läuft es gerade sportlich hervorragend bei Bayer Leverkusen, die ein ernsthaftes Wörtchen um die Meisterschaft mitreden können.

Der FC Bayern München muss sich also gedulden und einen langen Atem beweisen beim Rheinländer. Bis dahin kann sich Florian Wirtz in der Nationalmannschaft schon einmal mit Musiala einspielen und im besten Fall gemeinsam mit dem Bayern-Star Erfolge bei der Heim-EM im kommenden Jahr feiern. (smr)