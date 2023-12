FC Bayern angeblich an DFB-Star interessiert – Geschäftsführer interveniert sofort

Von: Marius Epp, Christoph Wutz

Drucken Teilen

Bayer Leverkusen weckt Begehrlichkeiten in München. Auch Jonathan Tah steht nun wohl auf der Bayern-Liste. Doch zeitnah wird daraus nichts.

Update vom 23. Dezember, 15.23 Uhr: Der FC Bayern sucht einen Innenverteidiger – und wurde zuletzt auch mit dem Leverkusener Nationalspieler Jonathan Tah in Verbindung gebracht. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes interveniert aber sofort und schließt einen Wechsel seines Leistungsträgers im Winter kategorisch aus.

„Es bleiben alle. Wir geben im Winter keinen Spieler ab“, sagte Rolfes dem Kicker. Auch in Leverkusen ist die Defensive zu Jahresbeginn dünn besetzt. Edmond Tapsoba, der an Tahs Seite bislang eine überragende Saison spielt, wird wohl mit Burkina Faso ebenso zur Afrikameisterschaft (13. Januar bis 11. Februar) reisen wie Abwehrkollege Odilon Kossounou (Elfenbeinküste).

Auch dem Tabellenführer fehlt hinter Tah, Piero Hincapie und dem von Bayern ausgeliehenen Josip Stanisic Ersatz in der Innenverteidigung.

FC Bayern wohl an Tah interessiert

Erstmeldung vom 22. Dezember:

München – Die personelle Situation beim FC Bayern bleibt angespannt. Im letzten Spiel des Jahres 2023 gegen den VfL Wolfsburg (2:1) liefen einige Spieler auf der letzten Rille. Insbesondere in der Innenverteidigung ist der Rekordmeister dünn besetzt. Daher läuft die Suche der Bayern-Verantwortlichen nach Verstärkungen offenbar bereits auf Hochtouren. Jetzt könnten sie einen deutschen Nationalspieler ins Visier genommen haben.

Jonathan Glao Tah Geboren: 11. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Hamburg Position: Innenverteidiger Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen bis zum: 30. Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 25 Millionen Euro

FC Bayern angeblich an schnellstem deutschen Bundesliga-Verteidiger interessiert

Mit Matthijs de Ligt, Minjae Kim und Dayot Upamecano stehen FCB-Trainer Thomas Tuchel aktuell nur drei nominelle Innenverteidiger zur Verfügung. Und da Kim ab Mitte Januar mit der südkoreanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup weilt, wird die Not im Abwehrzentrum der Münchner immer größer. Zuletzt kamen bereits Gerüchte auf, die Münchner seien an einer Verpflichtung von Barcelonas Abwehrmann Ronald Araújo interessiert. Allerdings wird der uruguayische Verteidiger zumindest im Winter nicht zu den Bayern stoßen.

Die beiden Bild-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl bringen jetzt einen weiteren Namen ins Spiel: Jonathan Tah. Der DFB-Star überzeugt vor allem in dieser Saison mit starken Leistungen auf Vereinsebene bei Bayer Leverkusen. Zuletzt war er auch in der Nationalmannschaft einer der wenigen Lichtblicke. Damit hat der 27-Jährige, der nach offiziellen Bundesliga-Angaben der schnellste Verteidiger der Liga ist (Top-Speed: 35,81 km/h), nun angeblich das Interesse des FC Bayern geweckt.

Der FC Bayern ist offenbar an Bayer Leverkusens Jonathan Tah (l., hier im Duell mit Eintracht Frankfurts Tuta) interessiert. © Imago / Nordphoto

Wechselt er nach München? Nationalverteidiger Tah hat wohl eine Ausstiegsklausel

Demnach, so die beiden Journalisten, sei vor allem Tuchel selbst von den Leistungen des Leverkusener Abwehrchefs angetan und befürworte daher eine Verpflichtung. Bisher habe es zwar „noch keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und der Tah-Seite oder Leverkusen“ gegeben, sagte Altschäffl.

Allerdings sei ein möglicher Transfer ohnehin erst für den kommenden Sommer angedacht. Knüpft Tah in der Rückrunde an seine bisherigen Auftritte an, dürfte sein Markwert, der derzeit bei 25 Millionen Euro liegt (Quelle: transfermarkt.de), zwar noch erheblich steigen. Doch der 21-malige deutsche Nationalspieler verfügt nach Informationen der Bild-Reporter dann über eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Mögliches Bayern-Transferziel Tah spielt in Leverkusen eine überragende Saison

Auf welche Ablösesumme sich diese beläuft, ist unklar. Tahs Vertrag läuft jedoch 2025 aus. Sollte er sich also entscheiden, diesen nicht weiter zu verlängern, böte sich für Leverkusen im nächsten Sommer die letzte Möglichkeit, einen Transfererlös für ihn zu generieren.

Tah wechselte 2015 vom Hamburger SV an den Rhein und reifte dort zum gestandenen Bundesliga- und deutschen Nationalspieler. Inzwischen ist der 27-Jährige maßgeblich dafür verantwortlich, dass Bayer nach 16 Spieltagen ungeschlagen an der Spitze der Bundesliga-Tabelle steht.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

FCB wohl an Bayers Tah interessiert – weitere Leverkusener auf dem Schirm

Schließlich glänzt die „Werkself“ nicht nur mit furiosem Offensiv-Fußball, sondern stellt darüber hinaus die beste Verteidigung. Bislang ließ die Bayer-Abwehr erst zwölf Gegentore zu – Liga-Bestwert vor den Bayern (15) und RB Leipzig (17). Tah ist der defensive Fixpunkt in Xabi Alonsos System und geht in der bärenstarken Mannschaft voran.

Der 27-Jährige ist nicht der einzige Leverkusener, der das Interesse des Deutschen Meisters geweckt haben könnte. Bereits seit einiger Zeit wird Florian Wirtz mit einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt in Verbindung gebracht. Und kürzlich kamen Gerüchte über einen nahenden Transfer Jeremie Frimpongs zum FC Bayern hinzu. (wuc)