Schluss mit Luxus in der Bayern-Abwehr: Zwei Stars stehen jetzt im Fokus

Von: Hanna Raif

Matthijs de Ligt hat am Montag nach einer Knöchelblessur wieder das Training aufgenommen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nach den Ausfällen von Hernandez, Mazraoui & Co. beim FC Bayern muss jetzt der Rest liefern - und gesund bleiben. Der Druck liegt jetzt vor allem auf zwei Spielern.

München - Neues Jahr, neues Glück - und auch neue Maßnahmen: Bereits heute, also zwei Tage vor dem Bundesliga-Wiederanpfiff am Freitag bei RB Leipzig, wird Julian Nagelsmann Platz auf dem Podium an der Säbener Straße nehmen. Alles, was die Öffentlichkeit rund um das Spitzenspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig interessiert, muss mehr als 48 Stunden vor Anpfiff der Partie geklärt werden, dann heißt es für den Coach: Volle Konzentration auf sein Team. Auf die, die vorne die Tore schießen sollen. Aber vor allem auf die, die hinten dicht halten müssen - und sich bitte, bitte in den kommenden Wochen und Monaten nicht verletzen dürfen.

FC Bayern-Defensive startet stark dezimiert - auf diese zwei Spieler kommt es jetzt an

Während in der Offensive lediglich der Ausfall von Sadio Mané schmerzt und ansonsten Stars wie Thomas Müller und Serge Gnabry um ihre Plätze zittern müssen, startet die Defensive nicht nur stark dezimiert ins Jahr, sondern muss bekanntlich die gesamte Rückrunde ohne Lucas Hernandez und Manuel Neuer sowie noch länger ohne Noussair Mazraoui auskommen. Der Druck liegt daher auf den zwei verbliebenen Innenverteidigern: Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt wollen und müssen ihr Weltklasse-Format beweisen. Und das, obwohl sie beide mit großen Vorbelastungen starten.

De Ligt hat zwar am Montag nach Knöchelblessur das Teamtraining wieder aufgenommen, tut aber schon seit dem Trainingslager mit Wehwehchen rum. Und Upamecano hat halt im Vergleich zu all seinen Mitspielern als Stammspieler von Finalist Frankreich die meisten WM-Minuten in den Beinen. Dass der einzige Spieler in Nagelsmanns Kader, der schon in der Hinrunde in allen 15 Liga-Spielen in der Startelf stand, dennoch körperlich fitter wirkt denn je, ist gut für das gesamte Team. Denn Pausen wird es auch in der heißen Saisonphase für den 24-Jährigen kaum geben. Es mag plump sein, alte Fußballweisheiten zu zitieren. Aber wenn man eben doch behauptet, dass der Angriff Spiele, aber die Defensive Titel gewinnt, weiß man, dass - optimalerweise bis zum Champions-League-Finale am 10. Juni in Istanbul - keine Fehler erlaubt sind.

FC Bayern-Verantwortliche wollen keinen neuen Innenverteidiger verpflichten

Die erste Reifeprüfung wartet an diesem Freitag auf Upamecano und de Ligt, die nächste am 14. Februar, wenn es gegen den Pariser Super-Sturm um Messi, Kylian Mbappé und Neymar geht, also andere Kaliber als in der Bundesliga. Dass das Duo die Großen nicht fürchtet, hat es etwa beim 3:0 in Barcelona bewiesen - Robert Lewandowski biss sich die Zähne an der Zentrale seines Ex-Vereins aus. Upamecano kommt sowieso auf starke Zweikampfwerte, 292 gewonnene Liga-Duelle sind die meisten in Bayern-Reihen. De Ligt aber hat vor allem in puncto Spritzigkeit und Torgefährlichkeit noch Steigerungspotenzial. Er sollte es ausschöpfen - denn an den Saisonzielen hat sich bei Bayern trotz der Verletzungsmisere nichts geändert.

Nach Informationen unserer Zeitung haben sich die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic schon am Morgen nach der schweren Verletzung von Hernandez gegen die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers entschieden, Allzweckwaffe Blind kam erst nach dem Mazraoui-Ausfall. „Wir vertrauen unseren Spielern“, war da zu hören - dieses Vertrauen soll ab sofort zurückgezahlt werden. Nagelsmann nutzt aus gutem Grund jede Minute mit dem Team. (hIr)