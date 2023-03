PSG-Chaos vor Bayern-Spiel: Vergewaltigungsvorwürfe gegen WM-Held

Von: Stefan Schmid

Abwehrspieler Achraf Hakimi soll eine Frau in seinem Haus in der Nähe von Paris vergewaltigt haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den PSG-Star.

Paris – Gegen Achraf Hakimi, Abwehrspieler bei Paris Saint Germain, werden schwere Vorwürfe erhoben. Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, soll Hakimi eine 24-jährige Frau in seinem Haus in Boulogne-Billancourt, einem Vorort von Paris, vergewaltigt haben. Gegen den Spieler vom Champions-League-Gegner des FC Bayern wurden inzwischen Ermittlungen durch die französische Staatsanwaltschaft eingeleitet.

Triggerwarnung: Vergewaltigung – der nachfolgende Absatz kann retraumatisierend sein

Im Haus von Hakimi soll die Situation eskaliert sein

Der Kontakt zwischen Hakimi und dem mutmaßlichen Opfer soll seit dem 16. Januar bestehen. Zunächst sollen die beiden Nachrichten über Instagram ausgetauscht haben. Über einen Monat später, am 25. Februar, soll der Fußballstar die 24-Jährige zu sich eingeladen und ihr einen Wagen bestellt haben, der sie zum Haus des Abwehrspielers gebracht haben soll.

Angekommen bei Hakimi soll die Situation dann eskaliert sein. Die Frau gab an, dass der Ex-Dortmunder sie gegen ihren Willen geküsst hätte, ihr die Kleidung ausgezogen und ihre Brüste geküsst habe. Doch dabei soll es nicht geblieben sein, denn Hakimi soll – abermals gegen ihren Protest – der Frau zwischen die Beine gefasst und sie mit den Fingern penetriert haben. Die junge Frau konnte sich nach eigener Auskunft aber mit ihren Füßen zur Wehr setzen und schließlich der Situation entkommen.

Achraf Hakimi (M.) droht vor dem Bayern-Spiel in der Champions League gewaltig Ärger. © IMAGO/Noushad Thekkayil

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hakimi

Am Tag nach der mutmaßlichen Tat sei die 24-Jährige zur Polizei gegangen, um eine Vergewaltigungserklärung abzugeben. Allerdings soll sie sich geweigert haben, Anzeige gegen PSG-Star Hakimi zu erstatten, der mit der marokkanischen Nationalmannschaft zum WM-Helden wurde.

Dass der Vorfall nun doch bei der Staatsanwaltschaft landet, liegt an der Schwere der Vorwürfe und Hakimis Bekanntheit, weshalb der Fall der Staatsanwaltschaft Nanterre übermittelt wurde. Inzwischen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Eine Quelle, die mit dem Sachverhalt vertraut sein soll, hat dies gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

Hakimi einen Tag nach Ermittlungsbeginn bei Weltfußballer-Verkündung

Ungeachtet der Tatsache, dass bereits am selben Tag, als das mutmaßliche Opfer zu Polizei ging, die Ermittlungen aufgenommen wurden, war Hakimi einen Tag später Gast bei der Vergabe der Awards des Weltverbandes FIFA. Da er in die FIFPro-Elf der Jahres 2022 gewählt wurde, war er darüber hinaus sogar auf der Bühne in Paris präsent.

Bei der Preisverleihung nicht mit dabei waren seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder, die, wie schon das vorangegangene Wochenende, im Urlaub in Dubai weilten. (sch)